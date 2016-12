Mercado de Natal foi um êxito e trouxe magia a Ponte da Barca

Terminou ontem o Mercado de Natal, iniciativa da autarquia barquense que decorreu na Praça da República, desde o dia 17. A ancestral feira do mel, assim como os concurso de mel, bolo e rabanadas de mel, que desde há muitos anos integram e prestigiam esta feira, deram por encerrado o certame que contou, ainda, com a apresentação, pelo segundo ano, do maior bolo de mel de Portugal, confecionado por quatro afamadas pastelarias do concelho e que este ano alcançou os 59 metros.



O presidente da autarquia barquense, Vassalo Abreu, referiu que esta iniciativa foi, novamente, 'um êxito', com 'inúmeros visitantes', realçando que 'toda a programação foi pensada de modo a ser desfrutada em família, promovendo o cont acto social entre as pessoas, reforçando, por isso, o espírito natalício de partilha e de confraternização, ao mesmo tempo que valorizou os produtos endógenos e o comércio tradicional'. De resto, a restante programação natalícia ficou marcada pelo Musical de Natal, pelos diversos Showcookings, o espetáculo Musical “Pai Natal Onde Estás?” de Miguel Fernandes, o Concerto dos Contraponto, o workshop 'O ciclo do mel explicado aos mais pequenos', entre outros, e transformaram Ponte da Barca num espaço de Natal com muitas mais atividades e diversos momentos, cruzando o universo do Pai Natal com o imaginário de todos os visitantes, quer miúdos quer graúdos.



*** Nota da C.M. de Ponte da Barca ***

