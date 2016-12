Amares: “JOni” em exposição na Galeria de Artes e Ofícios

Foi inaugurada na Galeria de Artes e Ofícios, uma exposição de quadros do jovem artista amarense João Santos, mais conhecido por “JOni”. Desenhadas à mão e essencialmente marcadas pela cor preta, as cerca de obras 50 obra, de um total de 150 criações do desenhador, podem ser apreciadas até ao dia 3 de janeiro.



“Esta é uma exposição numa fase ainda de afirmação e apresentação da obra deste jovem artista amarense e a nossa responsabilidade enquanto autarcas é dar visibilidade e criar espaços de promoção para estes jovens para que eles tenham um dia muito sucesso e consigam impor-se na sua vida com esta vertente cultural que gostam para além da sua vida profissional”, sublinhou o vice-presidente da Câmara Municipal de Amares e vereador da Cultura, Isidro Araújo.

“Este é um bom exemplo e há muito outros em Amares e esta foi uma forma que a Câmara Municipal encontrou de promover aquilo que de melhor se faz no concelho, valorizando a criativ idade dos nossos jovens”, acrescentou.



“JOni” refere que desde tenra idade ganhou gosto pelo desenho sem bases, nem formação na área do desenho. “Aquilo que posso dizer é que desde cedo senti um gosto imenso e uma paixão muito grande por esta arte”.



Quanto à inspiração, essa, pode vir das mais variadas coisas já que o artista confessa que desenha com liberdade aquilo que lhe vai na alma. “Os meus desenhos são trabalhos sem nome, ou estilo, e, embora tenham algumas caraterísticas comuns como sendo os tons escuros, o preto, não têm uma denominação própria.



A exposição pode ser visitada no horário de funcionamento da Galeria de Artes e Ofícios: às segundas-feiras das 14h00 às 18h00, às terças, quartas, quintas e sextas, entre as 9h00 e as 12h00, da parte da manhã, e as 14 e as 18h00, da parte da tarde. Aos sábados o horário de visita ocorre entre as 10h00 e as 13h00.



