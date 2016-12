Munhoz e Mariano no Multiusos de Guimarães

autor Redacção num. de artigos 30463

Com sete anos de carreira, Munhoz e Mariano são figuras conhecidas da música sertaneja e atuarão no Multiusos de Guimarães no dia 18 de fevereiro (22 horas), num concerto único em Portugal.



Naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Raphael Calux Munhoz Pinheiro e Ricardo Mariano Bijos Gomes são amigos de infância e começaram a tocar por hobby num bar da cidade. Foi assim que os sertanejos começaram a conquistar a admiração de inúmeros pessoas (com dois violões e dois microfones ligados a uma pequena caixa de som) que se transformaram em fieis seguidores.

Em 2009, com canções animadas e letras despojadas, Munhoz e Mariano gravaram o primeiro DVD, em Campo Grande, animando 60 mil pessoas e consolidando-se profissionalmente. Mas não ficaram por aí: três meses depois da gravação do primeiro trabalho, a dupla foi inscrita no “Garagem do Faustão” por uma fã com a música “Sonho Bom”. Após algumas etapas de eliminação, os jovens artistas foram consagrados vencedores da 1ª edição do quadro do programa &ldqu o;Domingão do Faustão”.



No próximo dia 18 de Fevereiro, a dupla estará pela primeira vez em Guimarães para um espetáculo cheio de alegria, sensualidade e com a melhor música sertaneja da atualidade.

Os bilhetes têm o preço de 25 € (plateia em pé), 30 € (bancada sem marcação) e 35 € (Golden Circle), havendo a possibilidade de aquisição de camarotes (10 pessoas) pelo valor de 1 000€, incluindo serviço de Open Bar (acepipes, camarões e bebidas - água, cerveja, refrigerantes, espumante e whisky).



Os bilhetes podem ser adquiridos no Multiusos de Guimarães, Complexo de Piscinas de Guimarães, Lojas FNAC, Lojas Worten, CTT, El Corte Inglês, Centro Cultural Vila Flor, Plataforma das Artes, AAUM (Guimarães e Braga), Posto de Turismo de Vila Nova de Famalicão, Teatro Gil Vicente (Barcelos), Theatro Circo (Braga), Viana Welcome Center (Viana do Castelo) e em http://tempolivre.bol.pt.



O espetáculo de Munhoz e Mariano no Multiusos de Guimarães é promovido por Shirley Akemi Funai.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas