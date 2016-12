Presidente Câmara visita Polo de Saúde da Portela do Vade

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António Vilela, acompanhado do Presidente da Junta da União das Freguesias do Vade, Eng.º. Carlos Cação, realizou uma visita às instalações do Polo de Saúde da Portela do Vade, num momento em que o Município de Vila Verde se prepara para avançar com obras de requalificação do edifício.



O Concelho de Vila Verde tem toda a sua rede de cuidados primários de saúde organizada em Unidades de Saúde Familiar, com exceção da zona norte, servida pela Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Terra Verde - polos de Pico de Regalados e da Portela do Vade.



O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António Vilela, em visita ao Polo de Saúde da Portela do Vade frisou que “o Município de Vila Verde está a preparar um procedimento com o objetivo de promover uma intervenção para requalificar as atuais instalações onde funciona esta unidade de saúde”, declarou ainda, “que esta operação já se encontra com financiamento aprovado e que aguarda agora pela colaboração da Administração Regional de Saúde do Norte que deverá aprovar o projeto.



No âmbito desta visita o edil esclareceu que, “ dirigiu já um ofício ao Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte no sentido de reforçar a sua disponibilidade e o total empenho da Câmara Municipal para colaborar decisivamente na criação de condições para que o Concelho de Vila Verde passe a ficar totalmente servido por Unidades de Saúde Familiar que, indiscutivelmente, prestam um excelente serviço aos utentes das freguesias e uniões de freguesias concelhias.”

Neste sentido a Câmara Municipal de Vila Verde manifestou a sua disponibilidad e para proceder igualmente às obras requalificação do Polo de Saúde de Pico de Regalados que se encontra no mapeamento da ARS Norte como prioritário

O mesmo edil esclarece que, “”Em 2015 o governo considerou como prioritárias as obras de requalificação das instalações do Polo de Saúde de Pico de Regalados por as mesmas se encontrarem degradadas e não responderam às exigências atuais motivo pelo qual foi afetada uma verba de fundos comunitários para o efeito no âmbito do programa operacional Norte 2020, processo esse que até este momento ainda não ainda não teve qualquer desenvolvimento. Aguarda-se, assim, que no mais breve espaço de tempo possível a ARS Norte dê andamento a este processo. Par agilizar a realização destas obras, o Município de Vila Verde disponibilizou-se para ser promotor das referidas obras e suportar a componente Nacional no âmbito de um financiamento comunitário.”



De acordo com o autarca, “A realização destas obras vai permitir que o concelho encare uma nova modalidade de organização e funcionamento através da criação de uma Unidade de Saúde Familiar uma vez que é da manifesta a vontade dos profissionais de saúde que prestam serviços nesta área do concelho de aderir a esta modalidade o que só será possível após a realização de obras de remodelação dos edifícios.”



O Edil mais refere que, “ que estas obras dado o precário estado de conservação se revestem da maior necessidade, assumindo, assim, caráter de urgência, uma vez, que permitirão que o concelho de Vila Verde após a requalificação da Unidade de Saúde de Cervães fique com uma rede de cuidados de saúde primários de excelência”.



