Câmara Municipal marcou presença na 2ª edição do festival Toutes Latitudes de Cenon e no IV Aniversário Clássico Arcos de Bordéus

Entre os dias 23 e 27 de Novembro, o Presidente do Município, João Manuel Esteves e a Vereadora Belmira Reis estiveram em Cenon, Bordéus, para participar na segunda edição do festival Toutes Latitudes.



Este festival teve como propósito consolidar os laços criados ao longo dos anos entre Cenon e os 6 países consigo geminados, nomeadamente, Portugal, Espanha, Marrocos, Turquia, Senegal e Estados Unidos da América.



Durante 5 dias houve troca de culturas, valores e convívio de forma a afirmar que a diversidade é uma riqueza, um fator de desenvolvimento e uma força que é necessário fortalecer, bem como um reforço dos laços de amizade entre os habitantes locais e os das vilas geminadas.

Os autarcas aproveitaram a ocasião para estabelecer contactos com a comunidade arcuense lá emigrada e promover o concelho ao nível cultural, turístico e económico.

Foram visitar várias associações e abordaram assuntos relativos às iniciativas que promovem, ao seu relacionamento com outras entidades e autoridades locais, bem como com as associações arcuenses.



No âmbito do festival, houve ainda espaço para a promoção da gastronomia típica de cada nacionalidade, bem como para momentos de troca de experiencias e convívio, proporcionados pelos Serviços Municipais da área da Cultura e as Associações locais.

Já o vereador Helder Barros marcou presença, entre os dias 9 e 11 dezembro, no IV Aniversário ClássicoArcos de Bordéus e na Feira Luso/francesa de Gastronomia e Artesanato, a qual recebeu mais de seis milhares de visitantes.



Hélder Barros, salientou a vitalidade e capacidade organizativa dos portugueses, arcuenses em particular, e sublinhou ainda a importância da política de proximidade que a Câmara leva a efeito, tentando marcar sempre presença nas iniciativas levadas a cabo pela diáspora.

Foram três dias de grande animação com programação variada, que também contou com a presença de algumas empresas arcuenses, as quais levaram ate França artesanato, vinho e enchidos.



Com estes contactos foram reforçadas as ligações com os arcuenses lá emigrados, assim como o trabalho realizado em prol de Arcos de Valdevez.



