A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão aderiu ao Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves.



Com a celebração deste acordo de adesão inicia-se uma relação de cooperação entre estas duas instituições, baseada num projeto integrativo de promoção e divulgação cultural e ambiental, que entre outras atividades prevê, por exemplo, o acesso em Famalicão às inúmeras exposições itinerantes da Coleção de Serralves, entre outras iniciativas.



Estabelece-se assim uma colaboração duradoura, proporcionando a aproximação das populações à arte e à cultura contemporâneas e à sensibilização ambiental, bem como à importância da inovação e criatividade no desenvolvimento económico e social, da área territorial do concelho famalicense.

A Fundação Serralves é uma instituição de utilidade pública de que são fundadores, entre outros o Estado, e um importante conjunto de entidades singulares e coletivas, que representam a iniciativa privada, a sociedade civil e as autarquias. Ao todo, a Fundação Serralves conta neste moment o com cerca de 200 fundadores.



De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, “o estatuto de fundador Serralves proporciona um conjunto de benefícios destinados a promover uma participação ativa num projeto de objetivos ambiciosos, cujo sucesso é reconhecido nacional e internacionalmente”.



No fundo, ser Fundador de Serralves representa para Famalicão participar num projeto ambicioso, cuja ação é reconhecida internacionalmente e identificar-se com os valores positivos de uma Instituição relevante no domínio das artes e da paisagem, cujas iniciativas têm um forte impacto na comunidade.



De resto, o contributo dos Fundadores tem-se revelado fundamental para a Fundação poder enfrentar o significativo esforço financeiro decorrente da concretização das inúmeras atividades e projetos realizados, assegurando assim uma programação de reconhecida qualidade e uma ação pedagógica de largo alcance social.



