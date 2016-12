Câmara Municipal de Fafe celebra protocolo com Bombeiros Voluntários

Foi aprovado, em reunião de câmara realizada a 15 de Dezembro, a celebração de um Protocolo entre o Município de Fafe e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fafe, destinado ao socorro e transporte de acidentados e doentes.



Este Protocolo visa a criação de uma equipa, constituída por cinco elementos, com a exclusiva missão de assegurar, em permanência, serviços de socorro e transporte de acidentados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar no âmbito do sistema integrado de emergência médica à população.



Esta equipa assegurará o socorro e permanecerá ativa todos os dias.



O Município de Fafe garante todos os custos decorrentes da remuneração dos elementos da equipa, representando um apoio total de cerca de 58 mil euros.



O Protocolo entra em vigor a 1 de Janeiro de 2017 por um período de um ano.



Raul Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Fafe, considera este protocol o uma forma relevante de apoiar os Bombeiros Voluntários, estreitando relações de cooperação, ao mesmo tempo que desempenha um papel determinante na concretização do serviço de socorro e transporte de doentes.



“Os Bombeiros Voluntários de Fafe têm levado por diante um trabalho notável, em diversas áreas, fazendo jus à sua missão de garantir o bem estar e segurança das populações.



O socorro e o transporte de doentes é uma das valências mais solicitadas e, como tal, faz todo o sentido que seja criada uma outra equipa que auxilie a que já existe.



A Câmara Municipal reconhece o esforço e empenho exemplares dos Bombeiros Voluntários e, por isso, é justo e meritório a atribuição deste apoio.”



Recorde-se que os Bombeiros Voluntários de Fafe já integravam uma equipa com este propósito, cujos custos inerentes eram comparticipados em 50% pelo Município de Fafe.



*** Nota da C.M. de Fafe ***

