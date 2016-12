Banco Local de Voluntariado de Celorico de Basto realizou Campanha de Natal

O Banco Local de Voluntariado de Celorico de Basto desenvolveu uma campanha de Natal de angariação de bens alimentares nos estabelecimentos comerciais do concelho. Ação decorreu nos dias 18 e 19 de dezembro e contou com a participação de mais de 36 voluntários.



Enquanto executivo municipal procuramos atuar, sempre, no sentido de criar as melhores condições de vida para todos, fomentando a criação de emprego, formação e apoios aos mais desprotegidos para que possam viver com dignidade” disse o presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva. “Nesta altura do ano as pessoas estão mais solidárias para situações de dificuldade extrema e são generosas permitindo assim, que o BLV possa cumprir a sua missão e seguindo todos os protocolos, ajudar quem mais precisa” realçou.

O BLV realiza duas campanhas anuais deste âmbito mas no natal é sempre melhor recebido como realçou o técnico do BLV, Pedro Moura. “ As pessoas são sempre recetivas a esta iniciativa, mas de realçar que nesta campanha foram especialmente generosas” realçou.

AS superfícies comerciais aderiram à iniciativa e permitiram a recolha dos bens alimentares que possibilitaram restabelecer o stock. Com esta campanha o BLV vê-se agora, novamente possibilitado, mediante indicações da Segurança Social, a ajudar os que mais precisam.

A campanha de Natal de recolha de bens alimentares contou com a solidariedade de todos os que faziam compras nos espaços comerciais aderentes e com o apoio de cerca de 36 voluntários que se disponibilizaram a estar nesses espaços para incitar as pessoas a ajudar. Um apoio necessário para que a campanha pudesse decorrer em conformidade.



*** Nota da C.M. Celorico de Basto ***

