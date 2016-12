Hospital de Guimarães já ultrapassou os 2000 nascimentos

No início de dezembro foi ultrapassado o número de 2000 recém-nascidos no Hospital de Guimarães. Haverá um aumento no número de nascimentos em relação ao ano anterior.



O número de recém-nascidos no Hospital de Guimarães ultrapassou os 2000 no início do corrente mês de dezembro, concretamente no dia 4. Este é um número importante para a região que o Hospital serve, pois representa a continuidade da tendência crescente do número de nascimentos verificada desde 2015, depois de vários anos a baixar. Lembramos que no ano 2014 o número de recém-nascidos foi de 1990, tendo sido a tendência de baixa invertida no ano 2015, com 2036 bebés nascidos.



Até ao dia de ontem tinham nascido no Hospital da Senhora da Oliveira 2108 bebés, num total de 2073 partos. Estes dados demonstram que no corrente ano já foi ultrapassado o número total de recém-nascidos do ano 2015.



Efetivamente, os números permitem informa r que, até ao dia de ontem, houve mais 116 nascimentos do que no período homólogo do ano anterior, o que equivale a um aumento de cerca de 6%. Este indicador dá seguimento ao que tinha sido divulgado no final do primeiro semestre do ano, demonstrando a continuação das boas perspetivas para um aumento sustentado da natalidade na região.



Constata-se novamente que o Concelho que mais contribuiu para este aumento foi Guimarães, com mais 108 nascimentos do que no período homólogo do ano anterior, tendo nascido no total 1098 bebés. No que toca aos distritos, 1841 recém-nascidos são provenientes do Distrito de Braga, 250 do Distrito do Porto, 13 do Distrito de Vila Real, 2 do Distrito de Viseu, 1 do Distrito de Bragança e 1 do Distrito de Viana do Castelo.



Quanto ao sexo dos bebés, é agora possível notar que os números estão muito equilibrados, praticamente empatados. Nasceram, até ontem, 1055 meninas e 1053 rapazes.

