Subsídio de 348.500 euros para Fundação Bracara Augusta

O executivo municipal de Braga aprecia e vota, hoje, na sua reunião quinzenal, a atribuição de um subsídio de quase 349 mil euros à Fundação Bracara Augusta como forma de comparticipar o seu plano anual de actividades.



A proposta, submetida pela vereadora da Cultura, Lídia Brás Dias, releva a Fundação Bracara Augusta como “uma das instituições culturais de maior relevo do Município de Braga”.

As iniciativas desenvolvidas pela Fundação - cuja vertente cultural tem como sede primordial o edifício do gnration - assentam em três pilares fundamentais: a música contemporânea, as artes d igitais e o cruzamento entre artistas e a comunidade.

A vereadora da Cultura destaca que a instituição tem procurado novos âmbitos na sua missão, nomeadamente a juventude.



Por outro lado, o edifício do gnration tem-se revelado um equipamento complementar ao Theatro Circo apresentando um índice crescente em termos de iniciativas e de espectadores.

Atendendo ao relevo que a Fundação Bracara Augusta tem assumido no panorama cultural bracarense e face à incapacidade de cobrir a totalidade das suas despesas com receitas próprios, o município propõe a atribuição de um subsídio de 348.500 euros.

