Jantar de Natal do Grupo Hélios de Figueiredo juntou 120 pessoas

“Melhor do que todos os presentes por baixo da árvore de Natal é a presença de uma família feliz”. Foi esta com esta mensagem que o Grupo Folclórico Hélios de Figueiredo deu as boas- -vindas às 120 pessoas que participaram no seu jantar de Natal, confeccionado e servido no refeitório da Escola EB1 de Figueiredo.



A vereadora da Cultura, Lídia Dias, participou na iniciativa, desejando com a sua presença reconhecer o meritório trabalho que esta colectividade tem vindo a realizar em prol da cultura e das tradições do concelho de Braga. “Estes momentos são importantes para a comunidade. Participar neles é também uma forma de reconhecer e ressaltar o trabalho que estas instituições fazem, nomeadamente o Grupo Hélios de Figueiredo que faz um trabalho notável”, disse a vereadora ao ‘Correio do Minho’, destacando que este “é um grupo muito participativo nas actividades que a câmara organiza, além de que o próprio grupo tem uma dinâmica muito grande ao longo de todo o ano”.



Este ano foram 120 os convivas que desfrutaram de uma ementa onde o bacalhau foi rei e onde não faltaram os doces da época para sobremesa.

No decorrer do jantar, o grupo apresentou um vídeo com o balanço daquilo que foi o seu ano de 2016, um ano “muito preenchido”, como recordou Carlos Ferreira, destacando além dos eventos próprios — Festival Fol clórico, da Desfolhada Tradicional e da Feira Rural— participação na Peregrinação a Fátima, no Dia Nacional do Folclore, no São João, na Parada Folclórica e nas Tardes de Domin- go, entre muitas outras actuações em festas e romarias pelo país fora.

O ensaiador refere que “o grupo está firme” e prepara-se agora para o Cantar dos Reis. “Este ano vamos participar, no dia 8 de Janeiro, no Encontro de Reis promovido pela Câmara Municipal de Braga no Parque de Exposições. Já é habitual participarmos, mas sempre com visitas a instituições ou a cantar na rua, vai ser a primeira vez que nos apresentamos no evento na grande nave do PEB”, avançou.



Carlos Ferreira revela ainda uma das ambições do Grupo Folclórico Hélios de Figueiredo para o próximo ano: trazer ao seu festival folclórico um grupo brasileiro. Trata-se do Rancho Folclórico Vasco da Gama no Rio de Janeiro. As conversações como grupo brasileiro estão avançadas, falara apenas garantir o alojamento dos seus elementos em Braga.



O grupo aproveitou a presença da vereadora da Cultura no jantar para apelar à ajuda do Município de Braga para concretizar esse objectivo.



“Este grupo já tem actuações marcadas em Portugal, concretamente Cinfães e em Celorico de Basto, pelo que esta é uma excelente oportunidade para o trazer a Braga, concretamente a Figueiredo”, referiu.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

