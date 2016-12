Mais de 3100 visitam Casa do Conhecimento em Vila Verde

autor Redacção num. de artigos 30472

A Casa do Conhecimento de Vila Verde promoveu, durante oito semanas, um programa destinado a alunos do pré-escolar, 1.º ciclo e 9.º anos de escolaridade, que abrangeu cerca de 3100 alunos. O programa composto por quatro actividades distintas abrangeu visitas guiadas, actividades ‘30’ de...’, actividade com drones e de robótica. Este período de visitas e actividades teve um impacto muito positivo nos participantes, tendo em conta a avaliação que os visados fizeram das mesmas.



A visita guiada passa pelos vários espaços da Casa do Conhecimento, com o objectivo de dar a conhecer, experimentar e usufruir das diferentes interações, conteúdos e instalações.

A Sala das Tecnologias Criativas contempla várias áreas orientadas, nomeadamente, para a impressão 3D, para a robótica, para a realidade aumentada e para aplicações desenvolvidas em Processing.



A Sala de Exposição interactiva dispõe de uma parede com jogos interativos, de mesas interactivas multitoque com a te- mática dos Lenços de Namorados e das Lendas do concelho de Vila Verde, uma réplica do exemplar escultórico de Guerreiro de S. Julião, na qual é exibida em vídeo mapping, uma pequena narrativa do quotidiano do povo da Cultura Castreja.



/> A Sala Imersiva pretende criar um ambiente de imersividade multissensorial, apelando a quatro dos cinco sentidos, visão, audição, olfacto e tato. A Sala de Formação que, actualmente, disponibiliza os jogos do ‘Digital Fruits’, uma medida de acompanhamento do Projeto Regime de Fruta Escolar. A Sala Polivalente oferece mais um espaço dedicado à robótica.



A actividade ‘30’ de...’ procura proporcionar, aos alunos de 9.º ano, um momento de conhecimento e reflexão sobre temáticas diversificadas. Durante estas oito semanas foram realizadas 11 sessões desta actividade, subordinadas aos temas ‘Criatividade e Fantasia’ e ‘O programa de computador mais pequeno do mundo que faz algo de interessante’.

A actividade de Robótica, dirigida a alunos do secundário, consistiu numa demonstração explicativa de vários componentes de robótica, suas funções e aplicações. Assim como, de alguns robots e suas funcionalidades.



A actividade com Drones que decorreu na Sala Polivalente foi desenvolvida pelo Centro de Competência Entre Mar e Serra (CCEMS) com alunos do Curso Vocacional da EB2,3 de Vila Verde, com o objectivo de programar drones utilizando a linguagem de programação Tynker.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas