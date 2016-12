Montalegre: Roteiro desafia para participação cívica

O concelho de Montalegre recebeu o roteiro ‘Cidadania em Portugal’, uma iniciativa do Governo, em parceria com a ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local.

“É uma óptima iniciativa que percorre o país com o objectivo de alertar para problemas prementes na sociedade e que merecem a nossa atenção. Esta iniciativa alerta para abusos perante algumas pessoas com determinadas caraterísticas. É bom ver a presença de um grupo de formandos que podem agir dentro da sua comunidade. Falamos sobre as entidades a quem se podem dirigir se tiverem conhecimento de determinados casos”, sublinhou a vereadora da Educação da Câmara Municipal de Montalegre, Fátima Fernandes.

A equipa do projecto está a percorrer o país numa carrinha, devidamente equipad a com recursos lúdico-pedagógicos, para apoiar a dinamização de actividades propostas por redes locais e durante os próximos nove meses vai andar pelo continente e ilhas.

Para já estão definidos 10 temas: saúde e qualidade de vida, combate às desigualdades, educação para a cidadania, ambiente e bem-estar, igualdade de género, territórios sustentáveis e desenvolvimento local, instituições eficazes e inclusivas, traba- lho digno e crescimento económico e luta contra a pobreza e exclusão social. Desafiar as redes e as comunidades locais a uma viagem de descoberta, reflexão e acção sobre cidadania e participação cívica é o mote para o roteiro Cidadania em Portugal, que iniciou dia 24 de Outubro, Dia Municipal para a Igualdade, e que vai percorrer todo o país até ao próximo 30 de Junho.

