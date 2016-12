O espetáculo infantil “Mão Verde” de Capicua e Tiago Geraldes no Theatro Circo

O público infantil é uma das prioridades para a programação do Theatro Circo no novo ano de 2017 e a confirmação disso é o espetáculo“Mão Verde” a acontecer dia 7 de janeiro (sábado, 16h30) dedicado às crianças com música de Pedro Geraldes (Linda Martini) e lenga lengas originais cantaroladas por Capicua.



Todos se recordam da rapper portuense Ana Matos, mais conhecida por Capicua, que veio ditar uma nova tendência no panorama do hip hop nacional, refrescando velhos temas e criando novas aberturas no diálogo desta cultura urbana.



No início do ano de 2016 edita “Mão Verde”, um disco/livro de música para crianças, em parceria com Pedro Geraldes, iniciando uma numa nova tour de concertos, para um novo público, com uma clara motivação ecologista. É a partir da educação dos mais novos que os resultados podem ser mais marcantes e Capicua e Tiago Geraldes vêm reforçar essa ideia, pensando em música e temas para a construção dos mais pequenos.

“Mão Verde” é um concerto temático, em torno das plantas, da agricultura, da alimentação, dos cheiros das ervas aromáticas, da cor das flores e com uma clara motivação ecologista. Durante cerca de uma hora, sempre com momentos de interação com o público, sucedem-se canções alegres, com mensagens importantes, numa abordagem tão inteligente quanto engraçada dos temas quotidianos e do universo verde que nos rodeia; rimas, histórias, rap e jogos de palavras, sobre batidas coloridas e acompanhadas por diversos instrumentos tocados ao vivo. Ter a “mão verde” nasce da tradução de uma expressão francesa, que significa ter jeito para as plantas e talento para a jardinagem. Assim sendo, o “Mão Verde” é a celebração desse cuidado e serve para inspirar todos os pequenos jardineiros.”



Capicua é quem dá voz às letras por si criadas enquanto que Pedro Geraldes é o detentor das programações, da guitarra, do baixo, das teclas, da percussão, da música e arranjos. O som é esculpido por Ivo Magalhães a luz pela Virgínia Esteves.



Para que os mais jovens iniciem o novo ano com o ouvido direito e apontado para um futuro mais justo e criativo, o primeiro sábado de 2017 deve ser passado em boa companhia no Theatro Circo.



