Câmara beneficia estradas de Guimarães investindo mais quatro milhões de euros nas freguesias

autor Redacção num. de artigos 30537

Requalificação de 30 arruamentos da rede viária municipal decorrerá em 2017. Beneficiações contemplam 16 freguesias do concelho.



A Câmara Municipal de Guimarães vai proceder, em 2017, a um novo conjunto de intervenções rodoviárias que vão abranger trinta pavimentos pertencentes a dezasseis freguesias do concelho, num investimento superior a quatro milhões de euros.



A beneficiação e reperfilamento dos arruamentos, cujo preço contratual não deverá exceder os 4.373.377,84 euros, montante ao qual acresce a taxa de IVA em vigor, terá um prazo máximo de vigência do contrato a celebrar de 240 dias e como opção pelo critério de adjudicação a proposta economicamente mais vantajosa.



O Município de Guimarães vai melhorar o estado do piso nas vilas das Taipas, Serzedelo e Ponte. Em Caldelas, serão feitas intervenções em quatro ruas: Charneca, Alvite, Bento Ribeiro Salgado Barreto e rua e travessa da Faísca. Em Serzedelo, serão beneficiadas as ruas 25 de Abril, São Bartolomeu, Eça de Queiroz e Travessa Três Barreiros, enquanto em Ponte serão intervencionados outros quatro arruamentos: Guardamilo, Serra de Baixo (parte), Travessa Vila Marita e Travessa Ponte.



Na freguesia de Pinheiro, as ruas do Montinho e Bairro do Sol serão objeto de melhoramento e de requalificação, o mesmo acontecendo em Silvares (rua Santa Apolónia), Balazar (rua da Igreja Nova), Selho S. Cristóvão (entre a rua da Boavista e a Senhora dos Montes), Gondar (rua Principal), Candoso S. Tiago (rua de S. Tiago), Gominhães (rua Estrada Nova) e Urgezes (Avenida D. João IV e rua António Costa Guimarães).



Rede viária municipal requalificada Em Infantas, a Autarquia vai intervir em três arruamentos, mais precisamente na rua 25 de Abril, entre o entroncamento da rua do Casal e 1º de Maio e o entroncamento com a rua do Outeiro. A rua Vasco da Gama, no percurso entre o entroncamento da rua do Outeiro e a do Arieiro, será objeto de uma beneficiação, o mesmo acontecendo com a rua de Camões, que será parcialmente intervencionada.



Na zona norte do concelho, a Câmara de Guimarães vai requalificar pavimentos em Briteiros S. Salvador (rua Félix Fernandes Marques e rua dos Moinhos) e em Briteiros Santa Leocádia (rua da Boavista e rua de Ouvinho Favelhos e concordância com a rua de Covas). Em Briteiros Santo Estêvão, o Município irá beneficiar as ruas de Santa Maria e Linhares.



As intervenções traçadas visam, por um lado, estabelecer critérios de disciplina e de fluxo viário, com incontornável impacto ao nível da economia local, mas também contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. A intervenção no espaço público abarca muito mais do que a simples beneficiação das estruturas de pavimentos, concedendo outras condições e possibilidades de uso de meios de mobilidade alternativos, bem como de melhores acessibilidades a infraestruturas essenciais à vida em comunidade.



*** Nota da C.M. de Guimarães ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas