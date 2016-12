Requalificação da Escola EB1 é obra prioritária da Junta de Freguesia de Gualtar

A requalificação da Escola EB1 é a grande aposta da Junta de Freguesia de Gualtar para o próximo ano. A intenção consta do Plano de Actividades e Orçamento aprovado recentemente pela Assembleia de Freguesia de Gualtar. O orçamento da Junta de Freguesia para 2017 é de 727.998 euros. O documento foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista e com a abstenção dos representantes da ‘Coligação Juntos por Gualtar’.



João Nogueira, presidente da Junta de freguesia de Gualtar considerou que a intervenção na escola é uma obra prioritária prestes a arrancar. “A requalificação da escola é um sonho antigo com mais de seis anos que não se concretizou nos anos de Governo PSD / CDS-PP, porque o Governo cortou nos investimentos no parque escolar. Este Governo socialista teve sensibilidade e abriu um programa de comparticipação financeira que a câmara aproveitou e bem”, disse João Nogueira. A junta gualtarense emitiu mesmo um voto de congratulação pelo início da obra em 2017.



O edifício escolar tem cerca de 38 anos de existência e apresenta alguns problemas, nomeadamente ao nível da cobertura, com telhado em fibrocimento.

A Junta de Freguesia aposta ain da na Acção Social, nomeadamente no apoio às famílias das crianças da Escola EB1 e do ATL (através do financiamento de refeições) e às colectividades e associações locais. “Esta área é muito importante e absorve cerca de 20 por cento do orçamento”, anunciou João Nogueira.



O autarca lamentou também que a construção do Campo de Futebol de Gualtar tenha ficado de fora das intenções da câmara para 2017, “apesar de ter sido incluido nas PPP’s (parcerias público privadas) e ter financiamento aprovado”, lê-se no Plano de Actividades e Orçamento. A autarquia gualtarense prometeu continuar a lutar por aquela estrutura desportiva desejada pelos gualtarenses.



O documento, refere a Junta de Freguesia, não inclui propostas da Coligação Juntos por Braga, pelo facto de ‘nada ter sido remetido’, apesar da solicitação feita “por email (correio electrónico) dirigido em tempo útil ao líder da Coligação ‘Juntos por Braga’”, lê-se no mesmo documento. A realização de acções de formação, intervenções de remodelação urbanística e a melhoria da circulação automóvel são outras prioridades da Junta de Freguesia de Gualtar para o ano que vem.

