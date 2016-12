Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa mantém visitantes

Sem alterações significativas, o Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa recebeu, em 2016, cerca de 72 mil visitantes, sendo que 2500 são estrangeiros.

Números que não sofreram grande variação em relação a 2015, mantendo o número de visitantes.

Criado em 1918 e revitalizado em 1980, o Museu D. Diogo de Sousa é um museu de arqueologia, aberto ao público desde Junho de 2007 num edifício construído de raiz. As suas colecções são fundamentalmente constituídas por espólio resultante da investigação arqueológica que tem vindo a ser realizada na região Norte, em especial na cidade de Braga.



O seu acervo abrange um vasto período cronológico e cultural, compreendido entre o Paleolítico e a Idade Média.

A exposição permanente está organizada em torno de quatro grandes núcleos. O primeiro abarca o Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, Calcolí tico, Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Sob o ponto de vista geográfico, a área de proveniência destas colecções abarca a região do Minho. Nas outras salas, as colecções provêm de Bracara Augusta e do território em seu redor.



Na segunda sala podem observar-se elementos que ilustram a integração da cidade do Império Romano e o desenvolvimento de actividades locais: cerâmica, metal e vidro. Na terceira sala pode tomar-se contacto com a informação alusiva ao urbanismo, espaço público e doméstico romano. Na última sala, para além de um conjunto de miliários romanos provenientes das vias pode observar-se o espólio de necrópoles. Alguns achados associados à religiosidade, no período romano e paleocristão, encerram a exposição permanente. A cave do Bloco de serviços conserva vestígios de uma habitação, ‘in situ’, da época romana, com um mosaico.

