Concerto de Ano Novo em Guimarães com música e dança nas boas-vindas a 2017

Mais de meia centena de músicos em palco no CCVF. Espetáculo da Orquestra de Guimarães brindou ao novo ano com um espetáculo festivo e performances de dança.





O primeiro dia de 2017 em Guimarães foi abrilhantado com um concerto de Ano Novo pela Orquestra de Guimarães, sob direção do maestro Vítor Matos, no Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor. Durante o espetáculo, com a participação dos Jovens Cantores de Guimarães e momentos de dança protagonizados pela Academia de Bailado de Guimarães, cuja encenação esteve a cargo de Maurizio Padovan, o público assistiu à interpretação de obras de Strauss, Rossini e Bizet e a algumas das mais icónicas valsas, polkas e mazurkas evocando a célebre tradição vienense.



Com a apresentação de 54 músicos no concerto, a Orquestra de Guimarães, projeto cultural criado pela Câmara Municipal, pretende, com base na excelência, integrar e potenciar o talento de artistas da região, proporcionando-lhes o contacto com a prática musical orquestral sinfónica. Baseado nos fortes laços criados entre a comunidade e as artes performativas, este projeto visa a cri ação de uma rede artística de excelência, salvaguardando dois fatores fundamentais para o sucesso do projeto: a sustentabilidade e a estabilidade.



Constituída na sua formação base por cerca de 40 músicos profissionais, apresenta-se como uma formação flexível de acordo com o programa a apresentar, capaz de interpretar diversos repertórios. O projeto funciona com base num modelo de residências artísticas, que acontecem ao longo do ano, bem como através de projetos pontuais que sejam catalisadores da prática e fruição da música erudita em Guimarães. As linhas orientadoras da programação estão assentes em fortes princípios ecléticos e de proximidade com a comunidade local.



Formada por elementos da região com um conhecimento alargado do meio artístico envolvente e da sociedade vimaranense, a Orquestra de Guimarães tem por objetivo criar e fidelizar públicos, realizando concertos em horas que permitam a adesão de diversos públicos-alvo, promovendo concertos didáticos e direcionados para as famílias e escolhendo criteriosamente o repertório a interpretar.



*** Nota da C.M. de Guimarães ***

