Museu Pio XII registou 30 mil entradas no ano passado

O Museu Pio XII registou cerca de 30 mil entradas durante o ano de 2016. Os números foram divulgados pelo director do museu, cónego José Paulo Abreu.

O responsável adiantou ainda que a maior parte dos visitantes é oriundo de países como Espanha e Brasil.



Para o aumento de visitantes terá contribuido a aposta na realização de exposições temporárias de grande sucesso. “Tivemos actividades muito interessantes, com exposições temporárias muito bem aceites pelo público. Refiro-me, por exemplo à exposição de Santiago Belacqua. Uma exposição que continua é a das ‘Contas de Rezar’ e tivemos também a exposição de Enxovais dos Noivos dos séculos XIX e XX”, apontou o cónego José Paulo Abreu.



De acordo com o director do museu, estas exposições terão sido responsáveis por “um acréscimo de cerca de 25 por cento de visitantes em relação ao ano anterior (2015)”.

A exposição ‘Contas de Rezar’ foi um dos eventos mais marcantes pelo facto de dar a conhecer os Rosários e as Contas de Rezar de várias religiões, de forma inter-cultural e multi-religiosa. Trata-se da maior colecção de contas de rezar pertencente a Júlia Lourenço, professora da Universidade do Minho, e recolhidas em cerca de 40 países.

Outro dos momentos marcantes foi a exposição ‘Cristo Suspenso’, de Santiago Belacqua. Uma das obras do artista bracarense, uma pintura de Nossa Senhora do Sameiro, foi oferecida ao Papa Francisco em Maio do ano passado.

O Museu Pio XII foi fundado em 1957, pelo Cónego Luciano Afonso dos Santos, nas instalações do Seminário de Santiago. Começou por ser um Museu de Arqueologia.



Em 1984, o pintor Henrique Medina, famoso paisagista e sobretudo retratista, natural do concelho de Esposende, doou à Arquidiocese de Braga uma significativa parte da sua obra, num conjunto de 52 quadros e 21 desenhos.

Nos finais do séc. XX e inícios do séc. XXI, o edifício do Seminário foi completamente remodelado, tendo sido destinada uma ala inteira, devidamente isolada, para o Museu Pio XII.



A inauguração deste ‘novo’ museu ocorreu em 5 de Dezembro de 2002, com a criação de condições para exposição, conservação, acondicionamento dos vários materiais.

Também a Torre Medieval foi recuperada, tornando-se visitável, tendo sido transformada num importante espaço museológico e até turístico para a cidade de Braga. Dentro do Museu Pio XII, uma generosa galeria expõe a obra do insigne pintor e retratista Henrique Medina.

