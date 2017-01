Projecto inovador cativa crianças para a Filosofia

Possibilitar às crianças e jovens o acesso a uma das áreas pedagógicas em maior crescimento por toda a Europa e cuja importância tem sido realçada pela UNESCO — a Filosofia— é o objectivo do projecto inovador que a Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática (APEFP) se prepara para implementar em Braga. A APEFP tem abertas as inscrições para os interessados e a finalidade é formar duas turmas de Filosofia para Crianças.



O projecto vai funcionar no novo espaço desta associação sem fins lucrativos de utilidade pública, situado na Rua Padre Armando Lira, em Maximinos. O espaço dispõe de salas próprias para o desenvolvimento desta actividade e conta com uma biblioteca com literatura específica em Filosofia para Crianças.



Em comunicado, a associação explica que “a aplicação de um programa de desenvolvimento curricular e a prática da metodologia do diálogo, permite que a Filosofia para Crianças seja impulsionadora do desenvolvimento cognitivo, afectivo e social das crianças, nomeadamente ao nível da dimensão crítica, criativa e ética do seu pensamento”.



“Este projecto vem ainda no sentido de ser um instrumento para o desenvolvimento de disposições e atitudes conducentes a uma melhor inserção social das crianças e jovens, futuros cidadãos de uma sociedade democrática, num mundo em rápida mutação, em que a globalização coloca novos desafios”, refere o documento.

A APEFP pretende avançar com as turmas já durante este mês de Janeiro.



Uma turma será constituída por crianças que frequentem o 1.º, 2.º e 3.º anos do 1.º ciclo e a outra turma formada por crianças que frequentem o 4.º ano do 1.º ciclo e os 5.º e 6.º anos do 2.º ciclo do ensino básico.

Cada turma não deverá ultrapassar as 12 crianças.



As turmas vão usufruir de 12 sessões de 60 minutos até ao final do mês de Junho e serão orientadas por facilitadores em Filosofia para Crianças acreditados pelo Centro de Formação de Educadores e Professores da APEFP.

Relembre-se que a APEFP tem sido a instituição que em Portugal tem assumido o papel de implementação dos projectos de Filosofia para Crianças nas escolas e agrupamentos e de liderar a Formação de Educadores e Professores nesta área. Os interessados devem inscrever-se através do email apefp2008@gmail.com ou no site da associação em www.apefp.org.

