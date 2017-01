Vila Verde: XIV Concurso Internacional de Criadores de Moda de Vila Verde entra na reta final!

autor Redacção num. de artigos 30586

O XIV Concurso Internacional de Criadores de Moda de Vila Verde já entrou na reta final, uma vez que as inscrições encerram na próxima sexta-feira, 06 de janeiro. A iniciativa do Município de Vila Verde (promovida pela Aliança Artesanal) desafia anualmente jovens designers e criativos, alunos de escolas de moda nacionais e internacionais, e concorrentes a título individual, para criarem propostas de moda inspiradas no mote ‘Lenços de Namorados Escritas de Amor’. Os coordenados admitidos a concursos integrarão posterior mente o elegante desfile de moda da sumptuosa Gala Namorar Portugal.



A 14 de fevereiro, em Dia de S. Valentim, figuras de renome nacional do mundo da moda, da música e da televisão chegam ao concelho para dar um brilho ainda mais especial a um evento que junta centenas de casais enamorados no Jantar de Namorados mais romântico do país. Um serão de glamour e sofisticação, com música ao vivo e desfile de moda protagonizados por várias celebridades nacionais… um autêntico conto de fadas!



Mais de três mil euros em prémios

Além do prestígio de verem os seus coor denados como estrelas maiores de um evento de gala, os participantes têm como motivação adicional nove prémios bastante atrativos(1º, 2º, 3º Lugares, Jovem Revelação, Público, Impacto Visual, Best Fite, BMCar e Delta Café) , que perfazem um total de mais de três mil euros para os vencedores. O regulamento e as fichas de inscrição estão disponíveis através do endereço eletrónico www.namorarportugal.pt, no menu ‘Concursos’, onde deverão também ser submetidas as fichas de inscrição devidamente preenchidas e os projetos a concurso. As inscrições terminam a 06 de janeiro de 2017.



‘Vila Verde, onde o amor acontece!’

O XIV Concurso Internacional de Criadores de Moda integra uma vasta e diversificada programação turístico-cultural, ‘Fevereiro - Mês do Romance’. Durante todo o mês de fevereiro, sucedem-se iniciativas um pouco por todo o país, com maior incidência no concelho de Vila Verde, de promoção desse sentimento mágico que “se rege por razões que a própria razão desconhece” e de afirmação perentória do lema ‘Vila Verde, onde o Amor acontece!’.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas