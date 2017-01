Guimarães: Polo de Pevidém da Biblioteca Raul Brandão em obras reabre em março

autor Redacção num. de artigos 30586

Extensão da Biblioteca Municipal Raul Brandão está encerrada ao público até ao dia 28 de fevereiro de 2017. Obras incluem intervenções no pavimento, paredes e tetos das salas.



A Câmara Municipal de Guimarães vai proceder a obras de requalificação do polo de Pevidém da Biblioteca Municipal Raul Brandão. O princípio da intervenção está marcado para o próximo dia 16 de janeiro, estando nesta altura já encerrado ao público com o objetivo de permitir o início do processo de remoção de livros e de desmontagem de estantes.



As obras, que visam criar melhores condições de acolhimento a leitores e população em geral, incidem na reparação de fissuras nas paredes e tetos e respetiva pintura, além da colocação de um novo soalho em toda a extensão das duas salas.



A intervenção tem o prazo de um mês, devendo ficar concluída em meados de fevereiro. No período restante do mês, serão repostas as estantes, mobiliário e todo o material bibliográfico do polo de Pevidém da biblioteca, que reabrirá ao público, previsivelmente, no primeiro dia útil do próximo mês de março.



*** Nota da C.M. de Guimarães ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas