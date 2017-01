Associações cantam os Reis e Janeiras

A tarde de amanhã é de festa e muita animação no Parque de Exposições de Braga (PEB). O XXX Encontro de Reis e Janeiras, que começa às 15 horas, conta com a presença da vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Braga, Lídia Dias.

Pelo palco vão passar 13 grupos do concelho, nomeadamente a Associação do Grupo Folclórico de Lamaçães; ACIJE - Associação do Coro Infanto-Juvenil de Esporões; Associação Cultural e Recreativa de Cabreiros; Conservatório de Música Calouste Gulbenkian - ‘Coro Real’; Associação Cultural E Recreativa ‘Semear Alegria’ - Celeirós; Grupo Folclórico Infantil e Juvenil do Carreiro; Grupo Folclórico de S. Martinho de Tibães; Orfeão de Braga; Grupo Folclórico A.C.R. ‘Hélios’ de Figueiredo; Grupo Folclórico Santa Maria de Aveleda; Congregação Espírito Santo de Fraião; Associação Letras da Nossa Terra e Conjunto Típico ‘Voz Do Povo’.

A par deste encontro de Reis, o Município de Braga está a desenvolver um programa cultural em mais duas vertentes: cantar os Reis em instituições de solidariedade social e cânticos na rua.

O Cantar de Reis, que já contou com várias sessões este mês, continua hoje, pelas 15 horas, na Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vale de Este com o Grupo CABçudos. À mesma hora actua o Grupo Folcl órico da Associação C.R.D. de Ferreiros na Associação Assistência S. Vicente Paulo e o Grupo de Cavaquinhos da Associação Portuguesa de Deficientes anima os utentes da Associação de Pais e Amigos da Freguesia de Cunha. Ainda no mesmo dia, a ERPI D. Diogo de Sousa acolhe o Grupo Coral do Centro Social e Paroquial Quinta D’Armada também a partir das 15 horas.

Meia hora depois é a vez do Asilo de São José receber o Rancho Folclórico do CATEL - Cunha e o Grupo Arco Íris actuar no Colégio S. Caetano.

Entretanto, amanhã, pelas 15 horas, o Grupo de Cavaquinhos de Espinho toca no Hospital de Braga, à mesma hora o Grupo Folclórico Casa do Povo de Lomar anima o ERPI - Nevarte Gulbenkian e o Grupo Coral do Centro de Desporto, Cultura e Recreios do pessoal dos CTT dá música aos utentes da Associação Cultural e Recreativa de Cabreiros. Ainda amanhã, a partir das 16.30 horas, o Grupo de Reis da Associação Cultural e Recreativa de Dume ‘sobe ao palco’ da Anima Una - Associação de Apoio Social. Meia hora depois, o Estabelecimento Prisional recebe o Rancho Folclórico S. João Baptista de Nogueira e o dia termina com a actuação, pelas 17 horas, da Rusga de Este S. Pedro no Instituto Monsenhor Airosa.

O cantar de reis em instituições de solidariedade social continua no dia 14 de Janeiro.



