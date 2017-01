Receita do sorteio de automóvel garante ambulância de socorro

Em dia de Reis, a delegação de Braga da Cruz Vermelha sorteou um automóvel- Renault Twingo - resultado da campanha de angariação de fundos para a aquisição de uma ambulância de emergência médica.

O sorteio do automóvel decorreu ontem no Posto de Turismo de Braga perante responsáveis autorizados pela Secretaria de Estado da Administração Interna que validaram o sorteio.

Os 60 mil euros angariados na campanha garantem assim a aquisição da Ambulância de Emergência Médica que, segundo Armando Osório, presidente da delegação de Braga da Cruz Vermelha, era uma “urgência para a instituição”, acrescentando que o objectivo foi plenamente atingido “graças a um benemérito que ofereceu o automóvel para a campanha”.

A aquisição desta nova ambulância vem reforçar a estrutura operacional de emergência da delegação de Braga da Cruz Vermelha (E. O.E). Com este reforço, Armando Osório adiantou que a instituição está em negociações com o Hospital de Braga para adjudicar o serviço de ambulâncias à Cruz Vermelha.

O presidente da delegação de Braga da Cruz Vermelha lembrou que “ser sócio da Cruz Vermelha é ser cidadão do mundo e por isso, uma das preocupações da instituição é mostrar que aquilo que nos dão é bem aplicado”. Nesse sentido, Armando Osório deixa um apelo aos bracarenses para que “confiem em nós e que nos ajudem todos os dias porque, de facto, fazemos acções que são obrigação do Estado e que apenas comparticipa em 80 por cento e o restante somos nós que asseguramos”.

O responsável da Cruz Vermelha de Braga garantiu que ainda este mês vai certificar todos os serviços da instituição, o que significa uma responsabilidade acrescida na prestação de um bom serviço”.



