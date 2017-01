Comunidade ucraniana cumpre tradições para celebrar o Natal

Um tempo de reflexão e união. É desta forma que a comunidade ucraniana a residir em Portugal celebra hoje o Natal. Entre os ucranianos a residir em Braga o espírito é semelhante. Apesar de viverem longe da sua pátria continuam a seguir o calendário juliano que celebra o Natal a 7 de Janeiro, uma festa muito rica, com vários costumes, populares e religiosos, que enaltecem o acontecimento.

Para além da reflexão espiritual intrínseca à época, esta é também uma festa da família que se reúne à volta de uma mesa abundante, com pratos típicos do país. E são 12 os pratos que não podem faltar neste e nos dias que se seguem, já que o Natal é celebrado durante três dias: 7, 8 e 9 de Janeiro.

“Os ucranianos vieram para Portugal para trabalhar, mas continuam a cumprir das tradições do seu país Natal”, diz-nos o padre Vasyl Bundzyak, que há vários anos é o líder espiritual da comunidade ucraniana a residir em Braga tendo fundado também a Associação Luso-Ucraniana, com sede na cidade dos Arcebispos, mas de âmbito nacional.

A festa do Natal é precedida de um período de preparação. Inicia-se a 27 de Novembro (24 de Novembro no calendário gregoriano) com a festa do Apóstolo São Filipe. Chama-se este o período de ‘Pelêpivka’, realçado por um período de jejum e penitência.

Um momento importante neste tempo de preparação para o Natal é a celebração da Festa de S. Nicolau, um dos santos mais populares na Ucrânia. Entre os ucranianos, é considerado o patrono dos agricultores, defensor dos animais, patrono do Inverno. Porém, acima de tudo é o patrono das crianças. É neste dia que se costuma realizar a troca de presentes entre as pessoas e, de uma forma especial, com as crianças.

No Ocidente, São Nicolau foi substituído pelo Pai Natal.

Ainda dentro do período de penitência, um dos momentos mais importantes entre os ucranianos é a realização da ‘Santa Ceia’, que decorre na véspera do Natal. Uma ceia onde não entra qualquer tipo de carne.

“Só comemos carne depois da missa do dia de Natal. É uma forma de sentirmos a espiritualidade do nascimento de Jesus. Cumprimos rigorosamente este período de penitência”, afirma o padre.

Em termos litúrgicos, as celebrações natalícias começaram ontem, dia 6, com uma missa pela manhã onde se lê a liturgia e se benze a água, o único alimento que alguns ucranianos - especialmente os mais velhos - ingerem até à ceia.

A missa de Natal, que decorre hoje, é bastante participada pela comunidade ucraniana. Braga não é excepção.

O padre Vasyl, que celebra, desde 2002, a eucaristia em Braga, recorda os tempos em que a Igreja da Lapa - onde hoje decorre a missa pelas 11 horas - contava com mais de 70 ucranianos. Uma reunião que se prolonga posteriormente em diversas casas, tal como acontece na Ucrânia, onde não faltam também os cânticos.

“A maioria das famílias a residir em Braga cumpre estas tradições”, prossegue o padre que veio para Portugal à procura de trabalho, já lá vão 15 anos, mas que acabou por ser o líder espiritual desta comunidade.

“Aprendi muito durante estes anos. Penso que o meu maior papel foi ajudar os ucranianos a integrar-se. Sempre disse os aos meus compatriotas que temos de viver em sociedade, respeita-lá, embora sem perder a nossa identidade”, acrescentou ainda o padre.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas