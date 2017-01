Ceia natalícia é composta por 12 pratos

Apesar de estarem longe do seu país, os ucranianos a residir em Portugal já encontram praticamente todos os ingredientes necessários para confeccionar os pratos mais característicos, muitos deles vendidos em lojas tipicamente ucranianas que entre tanto abriram um pouco por todo o país.

A gastronomia ucraniana é especialmente lembrada neste período festivo de Natal. A ceia natalícia é composta por 12 pratos que, no passado, representavam os doze meses do ano (no Cristianismo os doze discípulos do Divino Mestre).

“Durante muito tempo era difícil encontrar grão de trigo que serve de base ao ‘Kutiá’, um prato feito, precisamente, à base de grão de trigo cozido com mel, passas e sementes de papoila”, diz Vasyl Bundzyak, padre da comunidade ucraniana de Braga.

O ‘Kutiá’ é o prato que não pode faltar na mesa de Natal dos ucranianos. Mas há mais, muito mais. Entre os pratos obrigatórios encontrámos o ‘Borchtch’, uma sopa de beterraba e repolho, servido com pão; o ‘Varének’, uma espécie de pastel (tipo ravióli) que pode ter vários recheio s, desde o repolho, trigo sarraceno, batatas, entre outros; o ‘Holubtsí’, rolinhos de repolho, uma espécie de ‘charuto’ com trigo sarraceno, cebola e cogumelos; peixe em conserva; o ‘Hrebê’, uma espécie de cogumelos cozidos, preparados em forma de salada ou em forma de molho para serem consumidos junto com os demais pratos; a ‘Kalatch’ ou ‘Kolatch’, pão doce que, em algumas regiões é servido com recheio de doces de fruta; o ‘Kompot’ ou ‘Uzvar’, uma compota feita das mais variadas frutas guardadas em conserva desde o Verão.

“Estes são os mais importantes. Mas, há pratos que variam de região para região, tal como em Portugal. Podemos ter vários tipo de saladas, por exemplo”, diz-nos Vasyl Bundzyak, frisando que a Santa Ceia, na véspera de Natal, não inclui qualquer tipo de carne.

A carne integra a vasta ementa natalícia no dia de Natal, desde o porco à galinha. o ‘Holodeck’ é um desses exemplos, um prato de carne fria em gelatina.

A carne fumada também marca presença na mesa ucraniana.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas