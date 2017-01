‘Janeiro gordo’ em Montalegre com Sexta 13 e Feira do Fumeiro

Montalegre começa o ano com a festa da sexta-feira 13 e a Feira do Fumeiro, dois eventos que “catapultam” o concelho, são oportunidade de negócio para a economia local e custam ao Município liderado por Orlando Alves 300 mil euros.

Este é um ‘Janeiro gordo’ para o concelho mais a Norte do distrito de Vila Real que está a preparar os ‘dois pesos pesados’ da promoção do território. A primeira sexta-feira 13 de 2017 celebra-se na próxima semana e a Feira do Fumeiro realiza-se entre os dias 26 e 29 de Janeiro.

Orlando Alves, presidente da Câmara de Montalegre, afirmou à agência Lusa que “estas duas bandeiras da atractividade” do município vão custar “300 mil euros”, no entanto, frisou que o retorno “é incomensuravelmente maior”.

O volume de negócio que é feito na feira ronda entre os 2,5 aos três milhões de euros.

Segundo o autarca, estes eventos mexem com toda a economia local e quem lucra é o comércio, a restauração e a hotelaria, estes dois já praticamente esgotados para a “noite das bruxas”.

Desde 2002, que a Câmara de Montalegre festeja as sextas-feiras 13, iniciativa que já faz parte do calendário cult ural da região e se tornou numa das maiores festas de rua do país.

Este ano o calendário “deu” duas “noite das bruxas”, a primeira das quais se celebra na próxima semana, e Montalegre prepara a “todo o vapor” mais uma “peregrinação ao oculto, misticismo, superstição e fantástico”. A segunda sexta-feira 13 acontece em Novembro.

A festa da noite das bruxas arranca às 13:13 e o ponto alto continua a ser protagonizado pelo padre António Fontes, a quem cabe fazer a tradicional queimada, uma bebida feita à base de aguardente, limão, maçã, canela e açúcar e que “esconjura todos os males”.

Para aquecer a noite de Inverno serão espalhadas fogueiras pelas ruas da vila e os cafés de bares estarão de portas abertas para receber os visitantes pela noite dentro.

Já durante a Feira do Fumeiro, Orlando Alves frisou que os produtores do concelho “têm a oportunidade de realizar dinheiro e de ver compensado todo o seu esforço, ao longo do ano, com a criação dos animais”.

Participam no certame 74 expositores de fumeiro tradicional, que terão à venda perto de 50 mil quilos de produtos, como presunto, salpicão, alheiras ou chouriças.



