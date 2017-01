Caminha vai receber Encontro de projecto único no mundo

Caminha vai receber o 2.º Encontro Participativo do Orçamento Participativo de Portugal (OPP), um projecto único no mundo. A sessão conta com a presença da Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, vai decorrer quarta-feira, dia 11 de janeiro, pelas 18 horas, no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Caminha. À semelhança do que acontece no Orçamento Participativo de Caminha, o Município convida a população a participar, a escolher e a votar nos projectos que quer ver desenvolvidos a nível territorial e nacional.

O Orçamento Participativo Portugal é um processo democrático, directo e universal, através do qual as pessoas decidem sobre investimentos públicos em diferentes áreas de governação. Através do OPP as pessoas podem decidir como investir 3 milhões de euros.



O OPP é deliberativo. São as pessoas que apresentam propostas de investimentos e de projectos que querem ver concretizados nas áreas da cultura, da ciência, da Educação e formação de adultos e da agricultura, no Continente e nas áreas da justiça e da administração interna, nas Regiões Autónomas.



O Governo está a promover os Encontros Participativos pelo país, sendo que o concelho de Caminha vai receber o segundo de Portugal.



Recorda-se que em matéria de Orçamento Participativo Caminha é um exemplo a nível mundial: “Aqui em Caminha como em nenhuma parte do mundo as pessoas escolhem o que fazer com o IRS que pagam e que fica no concelho. E têm escolhido bem: a rede Wifi ou 3G aqui na Serra d&rsquo ;Arga, o Cais da Rua em Caminha; a recuperação do Dólmen da Barrosa, entre outras propostas”, tem reiterado Miguel Alves.



Sobre a importância do Orçamento Participativo aquando da inauguração da rede wifi na Serra d’Arga, Graça Fonseca disse: “acreditamos muito no papel que os orçamentos participativos podem ter. Também o Governo lançou o OP a nível nacional que tal como em Caminha é único no mundo porque utiliza uma fatia do Orçamento de Estado. Os orçamentos participativos conseguem ligar as pessoas a algo concreto. É importante as pessoas envolverem-se, decidirem querer ter uma opinião, no dia em que deixarem de querer tudo pode mudar. Espero que o Orçamento Participativo de Caminha continue por muitos anos e que seja um bom parceiro do Orçamento Participativo de Portugal”.



O Encontro Participativo é uma sessão de debate presencial entre cidadãos para apresentação de propostas de âmbito nacional e regional. As propostas ao OPP são ideias concretas para projetos nas áreas acima descritas e que respondem à seguinte pergunta: “em que ideia ou projeto investiria o valor máximo de 200 mil euros nas áreas indicadas se a decisão fosse sua?”.

Podem participar todos os cidadãos nacionais com idade igual ou superior a 18 anos e todos os cidadãos estrangeiros a residir em Portugal.



O OPP integra grupos de propostas de âmbito territorial diferenciado, ao nível regional e ao nível nacional.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Caminha ***

