Câmara de Vila Nova de Famalicão fecha ponte pedonal sobre a Avenida 9 de Julho

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão decidiu encerrar temporariamente a ponte pedonal sobre a Avenida 9 de Julho, na cidade famalicense, por questões de segurança.



A passagem aérea de acesso ao Centro Comercial E. Leclerc foi alvo de uma vistoria que detectou alguma d eterioração no piso de madeira, não reunindo as condições de segurança exigidas para se manter aberta à circulação.



Neste momento, a autarquia está já a preparar uma intervenção na ponte. Entretanto, os peões devem utilizar as passadeiras tradicionais existentes na proximidade.

