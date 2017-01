Reino da Diversão no Multiusos de Guimarães

O “Reino da Diversão”, um mega parque de diversões, regressa ao Multiusos de Guimarães de 20 de janeiro a 12 de fevereiro, juntando a tradicional e sempre atractiva pista de gelo com divertimentos radicais, muitos carrosséis e equipamentos destinados a todas as idades.



Com atracções para toda a família o Reino da Diversão estará aberto ao público às quintas-feiras das 15 às 20 horas, às sextas das 15 às 24, aos sábados das 10 às 24 e aos domingos das 10 às 20 horas.



A entrada no recinto é gratuita, podendo depois os visitantes adquirir “coroas” para usufruírem dos divertimentos.



Além da pista de gelo, o Reino da Diversão disponibilizará no interior e no exterior do Multiusos de Guimarães divertimentos como Carrinhos de Choque, Tornado Loopping, Carrossel Circus, Barquinhos Infantis, Twitter infantil, Mini Pista, Scalextric, Elásticos Radicais, Carrossel Familiar, Mega Crazy, Rolling Balls e Pavilhão de Matraquilhos, entre outros. Haverá ainda um espaço de restauração com quiosques, lounge e tasquinhas.



