Exposição de Pintura “Traços do Minho!...” em Ponte de Lima

O Município de Ponte de Lima apresenta na Torre da Cadeia Velha mais uma exposição de pintura. Sob o tema “Traços do Minho!..” a mostra é da autoria de Rosário Pedro e David Lopes.



Os autores pintam em óleo sobre tela, acrílicos e técnicas mistas. Dos vários trabalhos realizados, já efectuaram diversas exposições individuais e colectivas. Des de 1990 já realizaram as seguintes amostras, nomeadamente no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Trofa, Barcelos, Guimarães, Caminha e em França.



É possível visitar esta exposição de segunda a sábado, entre as 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30.

A exposição vai ficar patente até 31 de Janeiro.

