Crianças e jovens visitaram “Garfe, Aldeia dos Presépios”

Um grupo de crianças e jovens da Póvoa de Lanhoso visitou a iniciativa “Garfe, Aldeia dos Presépios”, no âmbito do Projeto Geração Lanhoso.



Participaram ainda pessoas do Projecto Jovens ao Leme, inserido no Programa Escolhas, implementado no concelho de Vieira do Minho.



Aliando a prática de actividades ao ar livre e tradições natalícias, este grupo pôde apreciar de perto o empenho, esforço, dedicação e união da população de Garfe na construção dos 19 presépios que constituíram esta edição. Foi visível no rosto dos participantes o entusiasmo e fascínio por cada exemplar visitado.



No decorrer deste percurso pedestre, foi possível contar com a presença de um Técnico de Turismo da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, que cedeu informações e esclareceu algumas curiosidades sobre os diferentes presépios.



As crianças e jovens participantes ficaram a conhecer melhor aquela freguesia do Concelho da Póvoa de Lanhoso e também um evento que vem ganhando notoriedade de ano para ano, concentrando em Garfe um crescente número de visitantes.



Feitos pela população, os presépios de Garfe são, sem dúvida, um ponto de interesse, diferenciação e inovação do presépio tradicional.



De referir ainda que o Projecto Geração Lanhoso tem a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso como Parceiro Local e a Sol do Ave - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Ave como entidade promotora e coordenadora, sendo financiado no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), Tipologia de operação, Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS|3G).



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. da Póvoa de Lanhoso ***

