Guimarães acolhe Campeonato da Europa Jovem de Ténis de Mesa

autor Redacção num. de artigos 30692

Europeu realiza-se entre 14 a 23 de julho, no Multiusos de Guimarães. No mês anterior, o mesmo pavilhão é palco do Torneio Internacional de Ginástica Artística.



O Multiusos de Guimarães foi escolhido pela União Europeia de Ténis de Mesa (ETTU) para acolher o Campeonato da Europa Jovem de Ténis de Mesa, que decorrerá entre os dias 14 a 23 de julho, e que contará com cerca de 900 participantes, em representação de mais de 40 países. Este grande evento desportivo, o primeiro da modalidade que Guimarães acolhe, engloba competições de equipas, singulares, pares simples e pares mistos, distribuídos por 4 escalões: cadetes masculinos/femininos e juniores masculinos/femininos.







As excelentes condições logísticas do Multiusos, que permitem disponibilizar 24 mesas de competição simultânea (sendo que duas terão transmissão direta na internet (www.laola1.tv), e a facilidade de acolhimento da cidade vimaranense motivaram a escolha da ETTU por Guimarães, entre várias cidades candidatas, tendo o anúncio oficial sido realizado no passado dia 4 de janeiro (http://www.ettu.org/en/n/news/2017/january/2017-european-youth-championships-in-guimar--es-this-year/).







Os jovens tenistas, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos, representarão as seleções nacionais dos seguintes países: Arménia, Áustria, Azerbaijão, Bielorrússia, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Inglaterra, Estónia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Israel, Itália, Kosovo, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Moldávia, Montenegro, Holanda, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Rússia, San Marino, Escócia, Sérvia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Ucrânia, País de Gales.



Depois do anúncio da realização de um Torneio Internacional de Ginástica Artística, entre os dias 11 e 18 de junho, competição realizada sob a égide da Federação Internacional de Ginástica, que contará com a presença de centenas de ginastas de vários países, e antecedendo a inauguração da nova Academia de Ginástica de Guimarães, o Multiusos de Guimarães recebe mais uma grande competição desportiva internacional, numa altura em que comemora 15 anos de existência, demonstrando não só a sua vitalidade e capacidade de atração de eventos de grande escala, como a sua versatilidade funcional.



*** Nota da C.M. de Guimarães ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários