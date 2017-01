Arcos de Valdevez: Reabilitação das Piscinas Municipais praticamente concluída

autor Redacção num. de artigos 30692

A obra de Reabilitação do complexo das piscinas municipais, a qual conta com um orçamento de 146.500,00 €, encontra-se a decorrer a bom ritmo, estando a intervenção nos balneários praticamente concluída.



Com este projeto a Câmara Municipal pretendeu intervir em alguns espaços que se encontravam degradados, essencialmente, pela presença de humidades/infiltrações, constando a obra do tratamento dessas infiltrações e consequente substituição de revestimentos em corredores de circulação, gabinetes e balneários . Na empreitada está ainda prevista a substituição de caixilharias exteriores degradadas, tratamento de terraços e espaços exteriores circundantes.

De referir que após a conclusão da intervenção nos balneários os usuários deste equipamento poderão usufruir do mesmo normalmente.



Criar melhores condições para a prática desportiva e de lazer nas piscinas, nas quais decorrem iniciativas de promoção do bem-estar, é o principal objetivo deste investimento.



*** Nota da C.M. de Arcos de Valdevez ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas