Montalegre: Painéis fotovoltaicos na barragem do Alto Rabagão

A EDP decidiu fazer um investimento inédito no concelho de Montalegre. Foram instalados, na barragem do Alto Rabagão (Pisões), um conjunto de painéis solares flutuantes. Uma aposta pioneira da empresa no aproveitamento das fontes de energia existentes no município. Sublinhe-se que a energia solar é uma forma de gerar energia elétrica através da conversão da radiação solar.



A empresa EDP trouxe para a barragem dos Pisões um novo investimento na área em que labora. É uma forma de energia limpa, renovável e amiga do ambiente. Apesar de um elevado investimento inicial, os custos operacionais são baixos. As centrais de conversão de energia solar fotovoltaica podem operar durante anos com pouca manutenção. Só é necessário manter os painéis limpos de poeiras que impeçam a absorção da luz solar pelo painel.



«INVESTIMENTO INÉDITO»



Orlando Alves, presidente da Câmara Municipal de Montalegre, explicou que se trata de um «investimento inédito em Portugal» mas já «em grande expansão no Norte da Europa». A instalação dos painéis na barragem vai proporcionar «um choque térmico» que «possibilita uma maior produção do que é habitual» em estruturas terrestres. O autarca acentua que a experiência «está a ser um sucesso» e é um «excelente exemplo de bo as práticas ambientais» tão necessárias hoje em dia.

Esta coabitação, entre a natureza e a tecnologia, tem vantagens mútuas, mas acaba, também, por simbolizar na perfeição a essência das próprias energias renováveis, alternativas ou limpas, como também são conhecidas. Esta estrutura de painéis solares flutuantes, colocada na barragem do Alto Rabagão, será inaugurada brevemente.



PAINEIS FOTOVOLTAICOS | O QUE SÃO?



Painéis solares fotovoltaicos são dispositivos utilizados para converter a energia da luz do Sol em energia elétrica. Os painéis solares fotovoltaicos são compostos por células solares, assim designadas, já que captam, em geral, a luz do Sol. Estas células são, por vezes, e com maior propriedade, chamadas de células fotovoltaicas, ou seja, criam uma diferença de potencial elétrico por ação da luz (seja do Sol ou da casa). As células solares contam com o efeito fotovoltaico para absorver a energia do sol e fazem a corrente elétrica fluir entre duas camadas com cargas opostas. O aumento do custo dos combustíveis fósseis, e a experiência adquirida na produção de célula solares, que tem vindo a reduzir o custo das mesmas, indica que este tipo de energia será tendencialmente mais utilizado.



*** Nota da C.M. de Montalegre ***

