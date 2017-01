Executivo de Ponte de Lima visita obra feita na freguesia da Correlhã

O Executivo Municipal de Ponte de Lima visitou um conjunto de obras na freguesia da Correlhã - uma das maiores do concelho Ponte de Lima - que evidencia uma aposta na rede viária municipal e no património.

Num périplo pelas últimas quatro obras realizadas na freguesia, num investimento municipal de cerca de 260 mil euros, o presidente da câmara de Ponte de Lima, Victor Mendes, sublinha “o investimento significativo dentro daquilo que tem sido a política de descentralização de competências, de procurar que o orçamento municipal possa ser distribuído pelas 39 freguesias do concelho”. E acrescentou que “de acordo com últimos dados do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, Ponte de Lima é dos concelhos portugueses que mais dinheiro transfere para as nossas juntas de freguesia, instituições e associações”.

No âmbito da estratégia municipal de apoio à infância, o autarca e o restante executivo, acompanhado pela presidente da Junta de Freguesia da Correlhã, Fátima Oliveira, visitou o parque infantil, situado junto à Escola Integrada/JI da Correlhã. Um equipamento, segundo Fá tima Oliveira, muito ansiado pela população.

A visita prosseguiu com uma paragem na requalificada Estrada da Boa Morte.

A recuperação do fontanário da Subquintão e da Ponte de Barros e envolvente foram as últimas obras visitadas. “Estas obras são parte daquilo que é a história e identidade cultural da freguesia da Correlhã, para além da construção do parque infantil, dentro daquilo que tem sido a nossa estratégia do apoio à infância”, afirmou Victor Mendes.

O autarca limiano anunciou ainda um conjunto de um conjunto de novos investimentos que irão ser feitos na freguesia da Correlhã e por todo o concelho. “Iremos avançar com outros investimentos, de modo a dar resposta aquilo que são as necessidades da população da freguesia da Correlhã, à semelhança de outros investimentos que estão a ser feitos por todo o concelho e que procurará dar um contributo à melhoria da qualidade de vida dos nossos concidadãos”, apontando a ampliação de saneamento público, a rede viária vicinal e municipal e a requalificação da sede da junta de freguesia da Correlhã como os próximos investimentos.

