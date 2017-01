“Olh’Ó Teatro” leva 14 espectáculos às freguesias de Braga

A segunda edição do programa de teatro itinerante “Olh’’Ó TEATRO” inicia-se no próximo dia 22 de Janeiro, às 16h00, no Auditório da Junta de Freguesia de Este S. Pedro. ‘Os Três Porquinhos e os Dois Irmãos’ é o título da peça que será protagonizada apela companhia Mala’Darte.



Organizado pelo Município de Braga, este pr ograma resulta do desafio lançado às companhias e grupos de teatro amador do Concelho com vista a potenciar a sua actividade criativa e artística, promovendo-se assim uma verdadeira descentralização cultural.



O programa estende-se até ao mês Dezembro e prevê a realização de 14 espectáculos em 14 freguesia do Concelho.



*** Nota da C.M. de Braga ***

