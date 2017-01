Aprovado Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Arcos de Valdevez

A Câmara Municipal viu ser aprovado pelo ICNF o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI).



O PMDFCI tem um período de vigência de 5 anos contados a partir da data de aprovação, trata-se um instrumento de planeamento, programação, organização e execução de um conjunto de ações de prevenção, que visa diminuir o impacto causado pelos incêndios florestais, procurando defender a vida das pessoas, os seus bens e a floresta. O presente Plano visa diminuir o número de ocorrências de incêndios florestais e consequente área ardida, através da execução de diversas ações, preconizadas num programa de ação concertado entre todos os agentes envolvidos. Entre as ações propostas estão as Faixas de Gestão de Combustíveis de aglomerados Populacionais, da Rede Viária Municipal e nacional, das Linhas de Transporte e Distribuição de Energia, dos Parques empresariais e Parque Campismo, também contam ações de beneficiaçã o da rede viária florestal e da manutenção/construção de pontos de água. O Plano de Fogo Controlado constituirá a principal ferramenta de apoio à execução do Plano de Ação em referência.



O Plano também procura analisar e avaliar a situação dos recursos de prevenção e combate aos incêndios florestais; melhorar o conhecimento das causas dos incêndios e das suas motivações; reforçar e integrar recursos para dissuasão e fiscalização; melhorar e eficácia e eficiência do ataque e da coordenação de meios de combate a incêndios, envolver e responsabilizar as comunidades; educar e sensibilizar as populações;



Esta é mais uma das medidas que a Autarquia está a intensificar, à parte do apoio aos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, aos sapadores florestais e criação da rede primária, entre outras medidas que envolvem um investimento de mais de 1 M€.



