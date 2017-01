Autarquia de Cabeceiras de Basto continua de boa ‘saúde’ financeira a promover a cultura, a economia local e o apoio às famílias

O Executivo Municipal de Cabeceiras de Basto, reunido esta manhã, dia 13 de janeiro, nos Paços do Concelho, tomou conhecimento da evolução da dívida do Município.



No final do ano de 2016 e apesar dos resultados não serem ainda os definitivos, que constarão das Contas de Gerência a aprovar no próximo mês de março, é já possível saber que a dívida foi reduzida no decorrer do último ano em cerca de 800 mil euros. A dívida a fornecedores rondava no final desse ano apenas 43 mil euros. Esta situação denota uma boa saúde financeira e naturalmente um equilíbrio das Contas da Câmara, digno de realce.



Analisada a evolução da dívida desde o início do actual mandato, em 2013, verifica-se uma redução de mais de 3 milhões de euros, situando-se a dívida global no final de 2016 em 5,7 milhões de euros.



No decorrer desta reunião camarária foi aprovado, por maioria, com os votos contra do grupo IPC, o protocolo de colaboração que vai permitir a actividade do Centro de Teatro da Câmara Municipal (CTCMCB), um projecto responsável por despertar e fomentar, sobretudo nos jovens, o gosto pelas artes e espectáculo, o que tem levado alguns deles a enveredar por estas áreas no Ensino Superior.



Tem sido, também, um importante projecto inclusivo na medida em que acolhe crianças e jovens e com eles desenvolvem importantes actividades de ocupação dos tempos livres, através da interpretação teatral e dos jogos dramáticos, desenvolvendo a expressão corporal, bem como a expressão plástica.

O CTCMCB tem atuado como agente cultural através da dinamização de um elevado número de atividades que cada vez envolve mais pessoas, associações e instituições locais, enriquecendo e dando grande relevância à programação cultural e social do Município.



De destacar que o elevado número de público presente nos mais diversos espectáculos promovidos pelo CTCMCB demonstra bem o interesse dos Cabeceirenses por este projecto cultural que valoriza o teatro de comunidade, trazendo à cena muito da história local e das nossas gentes, em resultado de pesquisa e recolha que o próprio Centro de Teatro faz permanentemente.



Por unanimidade foi aprovado o protocolo de colaboração com a Banda Cabeceirense para a execução do seu plano de desenvolvimento cultural, com principal destaque para a dinamização da Escola de Música, verdadeiro ‘viveiro’ de grandes músicos que se têm destacado no panorama nacional e internacional.

O protocolo r eveste-se na forma de um apoio financeiro no valor de 28.200,00 euros à associação mais antiga do concelho que caminha para os seus 200 anos. Fundada em 1820, a Banda Cabeceirense, actualmente dirigida por Paulo Nunes, é a mais antiga colectividade do concelho e a de maior implantação cujo dinamismo ao longo dos tempos tem sido decisivo para a aprendizagem e para a divulgação musical em Terras de Basto, por aqui tendo passado várias gerações de Cabeceirenses. Há mais de 180 anos que a centenária Banda Cabeceirense, que tem a sua sede na Casa da Música de Cabeceiras de Basto, participa nas maiores romarias minhotas, promovendo a música, o talento, os valores e o nome desta terra.



No decurso desta reunião camarária foram também aprovadas por unanimidade as normas de participação na 21ª edição da Festa da Orelheira e do Fumeiro, um certame que decorre entre os dias 24 e 27 de fevereiro no Pavilhão Desportivo de Refojos.

Este fim de semana de Carnaval trará, certamente, milhares de forasteiros a Cabeceiras de Basto, promovendo-se a economia local e o turismo, valorizando igualmente as tradições, a gastronomia, o artesanato e demais produtos locais.

A transformação das carnes de porco e a produção de fumeiro assumem-se como um complemento à economia de muitas famílias, que poderão escoar neste certame os seus produtos.



O Executivo Municipal deliberou também a atribuição de mais seis apoios de incentivo à natalidade. Recorde-se que em 2016 foram entregues um total de 47 apoios, aos quais se somam mais estes seis apoios, agora deliberados.



A atribuição do apoio acontece sempre que ocorra o nascimento ou a adopção de uma criança, sendo 500 euros o valor do subsídio a atribuir. Com este incentivo, a Câmara Municipal pretende promover estímulos específicos que conduzam, por um lado, ao aumento da natalidade e, por outro, à melhoria das condições de vida das famílias residentes no Município. Este subsídio reveste-se de grande alcance e importância social que vem reforçar os já existentes apoios às famílias que anualmente rondam os milhares de euros.



Nesta reunião foram, ainda, aprovados por unanimidade dois Votos de Pesar, um pelo falecimento do Dr. Mário Soares, antigo Presidente da República, e outro pelo falecimento do cidadão cabeceirense Domingos de Magalhães Freitas que exerceu o cargo de vereador nos idos anos de 1982 a 1985.



