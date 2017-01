Ponte de Lima: “A importância da Valorização e Promoção da Cozinha Regional” com o Chef Hélio Loureiro

autor Redacção num. de artigos 30728

“A importância da valorização e promoção da cozinha regional” é o tema de um workshop promovido pelo Município de Ponte de Lima, a realizar no dia 25 de Janeiro, a partir das 14.30 horas, na Clara Penha - Casa dos Sabores.



Sendo o património gastronómico do Alto Minho riquíssimo em variedade e em qualidade, esse património encontra em Ponte de Lima um dos locais de mais significativa expressão, nomeadamente com o Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima, confecionado com os produtos típicos do concelho.



Neste contexto, a gastronomia como atratividade turística tem crescido de forma significativa, dando visibilidade a todos aqueles que trabalham na área, quer cozinheiros profissionais e amadores, que assim vão lançando nova s tendências.



Como forma de promoção e valorização da cultura gastronómica local, o Município de Ponte de Lima convidou um dos Chefs de maior sucesso a nível nacional, e um profundo conhecedor da gastronomia Limiana, em especial do Arroz de Sarrabulho, Hélio Loureiro, para falar sobre a “Importância da valorização e promoção da cozinha regional”.



Aberta a toda a comunidade a sessão realiza-se num espaço emblemático, outrora conhecido por Restaurante Clara Penha, na Rua General Norton de Matos. Foi totalmente recuperado pelo Município de Ponte de Lima para a promoção e (in)formação da gastronomia e dos produtos endógenos de Ponte de Lima.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Ponte de Lima ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas