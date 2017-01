Pedro Costa é o candidato do PS à Câmara Municipal de Amares

Ciente do seu dever de responsabilidade e do papel de valorização e dignificação que pretende desempenhar na vida pública, a Comissão Política Concelhia de Amares do Partido Socialista veio mantendo sempre toda a confiança e serenidade relativamente à escolha do Candidato a apresentar como cabeça de lista à Câmara Municipal no contexto das próximas Eleições Autárquicas 2017.



Assim, ultrapassadas diversas etapas que foram surgindo e para cuja transposição o amor ao Concelho, a forma séria de estar na política e o respeito pelas pessoas envolvidas sempre falaram mais alto que qualquer pressa, qualquer ruído de fundo ou qualquer tentativa alheia de imposição de prazos: o PS decidiu que é chegado agora o momento certo de anunciar o seu Candidato.



Fá-lo em atitude de diálogo entre socialistas e independentes, acreditando na mais-valia que com todos é possível constituir, atendendo à necessidade premente de uma alternativa credível, sem artifícios nem atropelos, para uma governação rigorosa, genuína e transparente do Concelho.

Fá-lo, por conseguinte, sobretudo confiando em condições para um trabalho em conjunto e em equipa que vise uma vitória condigna pelo Concelho, com o Concelho e para o Concelho.

Imbuído deste espírito de serviço, aberto a todos e contando com militantes, simpatizantes e tanta gente sem qualquer afectação partidária mas com sentido de responsabilidade, de decência, ética e dever: o PS, de pronto, traçou o perfil de um Candidato agregador e mobilizador, com integridade humana e gosto por comunicar, participar e construir. Um Candidato capaz de empreender e inovar, simultaneamente competente e susceptível do envolvimento e apreço de jovens e menos jovens, sensível às legítimas expectativas do Concelho na sua singularidade e no seu todo. Um Candidato de palavra assumida e comprometida, de boa formação e bons princípios: que não traia os valores essenciais a uma visão nobre e recta da política nem venha a perverter nunca a verdade democrática e uma entrega total à causa pública.



Por isso e para isso o PS empenhou-se na escolha de um Candidato competente, sério, dialogante e audacioso, com notoriedade reconhecida, poder de comunicação e provas dadas por onde tem passado.



Daí que, sem menosprezo algum por outras figuras igualmente respeitáveis, a Concelhia de Amares do Partido Socialista tenha encontrado estes e outros atributos na pessoa daquele que será o seu Candidato à Presidência da Câmara Municipal no quadro das próximas Eleições Autárquicas 2017, sendo o seu nome Pedro Costa.



Pedro Costa nasceu em 1969. Apaixonado pelo Concelho desde sempre, em Amares tem a sua alma e as suas raízes. Amante da comunicação e do conhecimento, acabaria por cumprir o seu percurso escolar entre a Vila de Amares e a cidade de Braga. Licenciou-se em Ciências da Comunicação na Universidade do Minho, onde mais tarde viria a concluir o mestrado. A frequ ência numa pós graduação em Marketing Digital é uma das suas habilitações mais recentes. Entretanto, a sua dissertação de mestrado acaba de ser nomeada pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) para publicação de um livro da sua autoria, sob o título Teias da Rádio.



Profissionalmente, ainda não tinha cumprido 20 anos de idade e já experimentava os caminhos da comunicação na Rádio Mais Amares, transferindo-se depois para a RTM, de Braga. Mais tarde colaborou com o Rádio Clube Português (Media Capital), estando também no início das emissões da Mega Hits (Grupo Renascença) para o Minho. Como comunicador detém uma larga experiência enquanto entrevistador e jornalista, voz off de rádio e televisão, para além de ter sido Diretor de Estação entre 1999 e 2009. Integrou a Direção da Associação Portuguesa de Radiodifusão entre 2001 e 2016 e participou em inúmeros congressos e conferências, tanto no papel de moderador, como no de orador. Mais recentemente foi formador, editor de publicações, consultor editorial e tem produzido artigos de opinião. O estudo da comunicação acabou por levá-lo a colaborar com a Universidade do Minho, onde integra desde 2011 a equipa de assessoria da Reitoria. Na UMinho, a convite, acabaria por lecionar algumas aulas de jornalismo audiovisual.

Em Amares, desde sempre o associativismo, o desporto, a cultura e a solidariedade social são campos onde atua com frequência, tanto no papel de dirigente, como no de voluntário. Foi atleta federado no atletismo e futebol, para além de treinador de camadas jovens. É dirigente associativo e tem estado envolvido voluntariamente com projetos de diversas instituições do concelho de Amares. De entre as várias intervenções, destaque para a colaboração em várias edições da Feira Franca Concelhia, das Festas de Stº António, do Encontrarte, para além de liderar a implementação da Valoriza - Associação de Desenvolvimento Local, instituição particular de solidariedade social a que preside e que tem desenvolvido importantes e inovadoras respostas sociais no concelho de Amares.



Também em algumas iniciativas da Câmara Municipal de Amares tem prestado o seu contributo voluntário. A sua participação na política começou na Assembleia de Freguesia de Amares, tendo ainda sido secretário na Junta de Freguesia de Amares. Na qualidade de deputado municipal esteve na Assembleia Municipal de Amares entre os anos de 2009 e 2013, onde para, além de participar ativamente no debate de ideias, integrou comissões especializadas.

Saliente-se que Pedro Costa foi eleito na reunião da Comissão Política Concelhia de Amares, realizada neste dia 12 de janeiro, colhendo uma votação favorável massiva entre as dezenas de militantes com poder eleitoral naquele órgão, os quais traduziram o seu sim em mais de 80% dos votos expressos.



A escolha prosseguirá agora as tramitações normais de ratificação pelos órgãos distritais e nacionais do Partido.

