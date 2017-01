Grande moldura humana na primeira 'Sexta 13' do ano em Montalegre

autor Redacção num. de artigos 30728

A zona histórica da vila de Montalegre foi um autêntico palco de misticismo. Restauração e hotelaria esgotaram. Uma procura cada vez maior ao maior espectáculo de rua de Portugal. A atmosfera mágica levou o Presidente da Câmara, Orlando Alves, a vaticinar um ano «positivo» em todas as realizações que estão projectadas.



'O balanço é muito positivo e permite-nos perspectivar um ano de 2017 cheio de realizações. Temos muitas actividades na sede do concelho mas, também, nas diversas aldeias nas quais depositamos a máxima confiança para nos ajudarem nesta dinâmica de sustentabilidade para um território de baix a densidade. Pelo que vi tenho que sonhar um ano positivo. Isto resulta do empenho de muita gente, a começar pela autarquia. Em Outubro teremos mais gente até porque acabamos de sair da época em que as famílias mais investem. Mas nada que não tivéssemos perspectivado. O espectáculo esteve dentro do normal. No final, a sessão de fogo de artifício foi magnífica. Digna de todos os registos. Tive a oportunidade de ver os comentários de milhares de pessoas que assistiram à transmissão em directo e foram muitos positivos. Vamos continuar a fazer mais e melhor', referiu o presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas