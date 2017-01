Almoço de Reis une 460 reformados e pensionistas da União de Freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro

Muita alegria e reencontros podem muito bem descrever mais um Almoço de Reis, que ontem juntou 460 reformados e pensionista da União de Freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro. “É um orgulho para nós ter esta adesão ao almoço de Reis. Ficamos muito satisfeitos e com o sentimento de dever cumprido. Em 2014 começamos com 235 pessoas e hoje (ontem) já duplicamos”, contou o presidente daquela união de freguesias, António Veiga.



A festa começou com uma eucaristia dinamizada pela paróquia de Vimieiro, seguida de um almoço. “Em vez de fazermos festa de Natal, optamos por fazer nos Reis. Esta foi a 4.ª edição, enquanto união de freguesias, mas já o fazíamos em Celeirós há 10 anos”, lembrou o autarca, aproveitando para agradecer a disponibilidade dos dois párocos, Fernando Apolínário, de Celeirós e Vimieiro, e Vítor Nogueira, de Aveleda.



“Este almoço também é uma forma das pessoas saírem de casa. Temos aqui um senhor de 90 anos, que veio o ano passado pela primeira vez e diz que enquanto for vivo virá sempre. Aqui reencontrou pessoas que já não via há 20 anos. Por esta história e por muitas outras este almoço é um convívio e um reencontro”, voltou a realçar António Veiga.



A ementa foi um pouco diferente da ementa típica de Natal. Após as entradas, os 460 participantes saborearam papas de sarrabulho e bacalhau com puré. No final, as sobremesas foram os doces tipicamente natalícios.



A animação musical foi a ‘rainha’ da tarde com a ‘prata da casa’ a animar todos os presentes. A festa contou com a participação do grupo ‘Os Amigos da Concertina’, composto por elementos das três freguesias, e a actuação do artista Joaquim Veiga. “Está a ser uma verdadeira animação”, assegurou o presidente da união de freguesias, que aproveitou a oportunidade para agradecer a disponibilidade do grupo coral, dos leitores e dos grupos musicais.

A festa, que durou toda a tarde, contou também com a participação do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio.

