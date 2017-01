Samuel Úria em concerto na Casa da Cultura de Ponte da Barca a 21 de Janeiro

No próximo dia 21 de janeiro, pelas 22 horas, regressa a Ponte da Barca o projecto 'Música em Casa', lançado pela Câmara Municipal em 2016 com o intuito de colocar em destaque uma programação musical na Casa da Cultura que dê a conhecer ao público barquense vários projectos de músicos portugueses em ascensão, e traz-nos, para começar em grande o novo ano, o concerto de Samuel Úria.



Os bilhetes custam 2 euros e já se encontram à venda na Casa da Cultura e na Loja Interativa de Turismo.



Samuel Úria vem sendo consagrado como o mais interess ante cantautor do século XXI português.



O seu trajecto musical passa pelos discos e concertos em nome próprio, pelo punk-rock vintage das “Velhas Glórias” e pelas filarmonias de “Os Ninivitas”. Pelos salmos de Samuel Úria andam os trovadores vaqueiros e os lendários crime-fighters do cançonetismo português; andam heroínas de ficção científica a passear por cemitérios índios; anda o Dean Martin sóbrio com a lira do Rei David”.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Ponte da Barca ***



