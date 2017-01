Cerca de 150 mil euros para requalificar o parque infantil Município de Arcos de Valdevez

Integrada na requalificação do parque junto à “Ponte Nova”, o projecto para a área lúdica e envolvente, tem por objectivo dar início à qualificação e reorganização do Parque, possibilitando desde já a introdução de novos equipamentos para usufruto da população. A proposta procura tirar partido dos elementos existentes, vegetais e construídos para conceber um espaço mais confortável, seguro, aprazível e mais adequado às necessidades de recreio dos habitantes do concelho de Arcos de Valdevez.



Procura ainda evocar a natureza através da sua interpretação e da maximização da vegetação que contribuirá para o reforço da estrutura verde da Vila, em sintonia com a estratégia global delineada pelo Município.



A proposta assenta essencialmente na criação de uma mata lúdica que promove o tratamento de pavimentos e desenho de caminhos na sua envolvente. Constitui um espaço de recreio, equipado e plantado que procura que os equipamentos sejam integrados na lógica naturalista do traçado e da abordagem conceptual.



O robustecimento da estrutura arbórea plantada deverá permitir o ensombramento e garantir o conforto bioclimático na utilização dos equipamentos. Trata-se da criação de um imaginário de bosque onde se colocam vários equipamentos essencialmente de madeira e metal que, pela sobriedade nas cores e formas, permitem que a natureza seja protagonista gerando um ambiente único, sublinhado pela introdução de uma casa no bosque. Esta intervenção procura sempre que possível convocar a vegetação da Reserva Mundial da Biosfera (PNPG) e a identificada pelo Pe. Himalaya, bem como dar corpo à identidade naturopática dos elementos versada nos seus escritos e investigação.



Todos os espaços serão plantados com espécies de cariz autóctone e/ou ornamental adaptadas às condições climáticas da região, com o objectivo de consolidar a estrutura verde existente e o desempenho ornamental do conjunto.



Esta obra foi consignada por 144.417,86 euros + IVA e conta com um prazo de execução de 120 dias.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Arcos de Valdevez

