Oito grupos animaram Festival de Reis

A 9.ª edição do Festival de Reis organizada ontem, no salão da Junta da União de Freguesias de Este, em São Mamede, pelo grupo de jovens ‘À procura do EU’ contou com a forte adesão do público. As actuações fizeram-se com oito grupos da união de freguesias, que brindaram o público com espectáculos de música, dança e teatro, predominando quase sempre os cantares dos Reis.



“Neste momento estamos muito atarefados porque temos o presépio de São Mamede e então trabalhámos também na tômbola. Logo de seguida, começámos a trabalhar para os reis. Cantámos porta a porta e organizamos o festival”, explicou Lara Ribeiro, presidente do grupo de jovens.

Entretanto, Filip a Matos, vice-presidente do grupo de jovens, explicou que a organização deste festival arranca em Outubro com o convite aos grupos da freguesia.



O presidente da Junta da União de Freguesias de Este (São Pedro e São Mamede), que voltou a apoiar esta iniciativa, não faltou à festa, felicitando o grupo de jovens pela organização do festival.

“Esta é já a 9.ª edição deste festival e é com muito agrado que podemos contar com um grupo de jovens dinâmico que trabalha para preservar os costumes e tradições da freguesia. A junta continuará a manifestar o seu apoio aos grupos e colectividades que trabalham em prol de São Pedro e São Mamede”, assegurou o autarca Manuel Carvalho.

