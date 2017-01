Esposende aumentou as exportações

Esposende registou um aumento de 13,5 por cento nas exportações, destacando-se na lista dos seis municípios que compõem a NUT III Cávado, onde a média de crescimento alcançado foi de 7 por cento, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). “Tem-se revelado assertiva a política de cooperação da autarquia com o sector privado, potenciando a localização estratégica, mas salvaguardando sempre as questões de ordenamento do território”, clarifica o presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira.



Se a maioria dos seis municípios do Cávado reforçaram a sua componente exportadora, Esposende distingue-se, com um aumento de 13,5 por cento, seguindo-se o vizinho Município de Braga, com um aumento 10 por cento.

“Estes são indicadores que demonstram a resiliência e capacidade exportadora das empresas da região, particularmente de Esposende que apresenta valores acima da média regional e nacional”, continuou o autarca de Esposende.



No total, o território da Comunidade Intermu nicipal (CIM) do Cávado regista um volume de exportações de 1 801 052 133,00 euros, representando desta forma um aumento de 117 738 648,00 euros face ao ano de 2014, correspondente a um aumento de 7 por cento.

Através destes números avançados pelo Instituto Nacional de Estatística, comprova-se que as empresas de Esposende foram capazes de reagir rapidamente à diminuição de atividade, sentida em 2009, como consequência da grave crise internacional.



Sendo assim, o concelho de Esposende tem conseguido captar empresas, nomeadamente na área da metalomecânica e do setor têxtil que, apesar dos elevados índices de produtividade que decorrem das exportações para mercados globais, conseguem manter elevados padrões ecológicos.



Deve-se salientar, ainda, o crescimento que algumas das maiores empresas de Esposende registam.

O aumento da área de produção é uma realidade em grande parte das unidades fabris, com obras em curso ou projetos aprovados que conduzirão ao aumento da produção e, consequentemente, à criação de postos de trabalho.

