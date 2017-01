Câmara de Cabeceiras de boa ‘saúde’ financeira

A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto reduziu a dívida em cerca de 800 mil euros.

Apesar dos resultados não serem definitivos, que constarão das Contas de Gerência a aprovar no próximo mês de Março, a autarquia dá nota que a dívida foi reduzida no decorrer do último ano em cerca de 800 mil euros. A dívida a fornecedores rondava no final desse ano apenas 43 mil euros. Esta situação denota uma melhoria na saúde financeira e no equilíbrio das contas da câmara.



Analisada a evolução da dívida desde o início do actual mandato, em 2013, verifica-se uma redução de mais de 3 milhões de euros, situando-se a dívida global no final de 2016 em 5,7 milhões de euros.

No decorrer a última reunião camarária foi aprovado, por maioria, com os votos contra do grupo IPC, o protocolo de colaboração que vai permitir a actividade do Centro de Teatro da Câmara Municipal (CTCMCB), um projecto responsável por despertar e fomentar, sobretudo nos jovens, o gosto pelas artes e espetáculo, o que tem levado alguns deles a enveredar por estas áreas no Ensino Superior.



Foi aprovado, por unanimidade, o protocolo de colaboração com a Banda Cabeceirense para a execução do seu plano de desenvolvimento cultural, com principal destaque para a dinamização da Escola de Música, verdadeiro ‘viveiro’ de grandes músicos que se têm destacado no panorama nacional e internacional. O protocolo reveste-se na forma de um apoio financeiro no valor de 28.200 euros à associação mais antiga do concelho que caminha para os seus 200 anos.

