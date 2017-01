Vila de Prado: Corrida a cavalo é uma das novidades da centenária Feira dos Vinte

A Vila de Prado volta prepara-se para mostrar que a chama da tradição está bem acesa numa vila que se orgulha das suas raízes e que encontra no legado deixado pelos antepassados a força para construir o presente e preparar o futuro. Com séculos de história, a Feira dos Vinte remonta ao longínquo século XIV, em que o rei D. Dinis era o soberano da nação e, desde então, realiza-se sempre do dia 20 de janeiro de cada ano. O certame resistiu ao passar dos séculos, foi-se adaptando ao evoluir dos tempos e a edição de 2017 chega com várias novidades na bagagem.



Uma das novidades deste ano é a Corrida de Cavalos com duas modalidades distintas, que traz ao coração da vila adrenalina pura e muita emoção, numa iniciativa que vai fazer as delícias dos amantes do desporto equestre. A prova vai decorrer ao início da tarde do dia 20 de janeiro, pelas 14h30, na Travessa da Rua 3 (na zona do Faial, em frente à Diviminho). Nota de destaque também para o regresso do certame ao local de origem, após a relocalização temporária no ano passado (2016) em virtude das obras de requalificação do centro urbano da Vila de Prado, que abrangeram o Largo de S. Sebastião (vulgo Campo da Feira). Ao contrário do que vaticinavam muitos ‘Velhos do Restelo’, o executivo liderado por Paulo Gomes voltou a cumprir a sua palavra e a Feira dos Vinte está este ano de regresso ao seu local de origem.



Provas à noite e cantares ao desafio pela manhã

Tal como tem sucedido nos últimos anos, a Junta de Freguesia da Vila de Prado continu a a adicionar motivos de interesse para atrair pradenses e visitantes. Destaque para o regresso dos tocadores de concertina e cantadores ao desafio que nos últimos anos têm animado a manhã e ajudado a dar um brilho ainda mais especial à ocasião. No entanto, convém não esquecer que, à boa moda minhota, a festa começa de véspera com a excelência da gastronomia regional, a alegria do convívio sadio e animação da música popular. É na ‘Noite das Provas’, a 19 de janeiro, que os agricultores apresentam o ‘vinho novo’, que tradicionalmente é degustado com o acompanhamento de um prato de papas de sarrabulho nas tasquinhas e restaurantes pradenses.

A 20 de janeiro cumpre-se a tradição!



No dia seguinte, logo ao raiar da aurora, chegam as primeiras cabeças de gado, as tendas dos feirantes começam a ganhar forma e ultimam-se os preparativos para um dia de grande azáfama e movimento. O comércio é diversificado. Da doçaria ao vestuário, dos artigos do lar à coudelaria, passando pelas máquinas agrícolas, entre muitos outros, não falta variedade de escolha num certame em que a pecuária acabou ao longo dos anos por assumir posição de maior relevo. A festa acontece em pleno Dia de S. Sebastião, 20 de janeiro, o que leva muitos fiéis têm por hábito aproveitar o evento para passar na Capela de S. Sebastião, em pleno centro urbano da Vila de Prado e prestar a sua devoção. Estão reunidos todos os condimentos para que Feira dos Vinte seja um autêntico sucesso e para que se volte a cumprir a tradição na Vila de Prado.

