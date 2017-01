Vila Verde: Dossãos conhece forte investimento em obras estruturantes

autor Redacção num. de artigos 30756

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António Vilela, e o Presidente da Junta de Freguesias de Dossãos, Jorge Oliveira, visitaram algumas obras estruturantes que estão em execução nesta freguesia: Casa Mortuária, requalificação da antiga escola primária, estruturação da rede viária e abastecimento de água ao domicilio.



A concretização destes projetos, com um caracter estruturante para o desenvolvimento de Dossãos, vai permitir que as famílias tenham acesso a um serviço de elevada qualidade que vai representar um importante impulso na melhoria das condições de vida das pessoas.



A concretização do projecto de edificação de uma Casa Mortuária, vai permitir que familiares e amigos se despeçam dos seus entes queridos com conforto, com a dignidade e com o respeito que se exigem.



O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde aproveita ainda esta ação de acompanhamento das intervenções municipais tendentes ao reforço da atratividade das freguesias para avaliar, no terreno, a possibilidade de alargamento de uma artéria local junto à qual se encontram em construção quatro habitações unifamiliares. Esta é também uma forma de incentivar a fixação da população nos locais de origem e, assim, de obviar à desertificação das zonas periféricas.

Neste início de ano, o Edil está já a colocar em prática os projetos que vão transformar o território tendentes a catalisar o desenvolvimento local e a tornar cada uma das 33 freguesias e uniões de freguesias do concelho de Vil a Verde ainda mais apelativa para a criação de novas empresas e para a instalação de novos residentes.



O Presidente da edilidade vilaverdense reitera que esta espécie de presidência aberta “que tem sido uma constante na sua atividade política, mas que está a conhecer um aprofundamento em razão do crescimento do investimento em obras de proximidade que respondem diretamente às aos anseios das diferentes freguesias, é uma resposta, em tempo útil, às efetivas necessidades das freguesias.”



O Edil sublinha “o frutuoso trabalho que tem sido possível realizar, contando com a estreita e muito empenhada dedicação dos Presidentes de Junta, dos responsáveis pelas instituições locais e de todas as forças vivas verdadeiramente interessadas em alavancar o progresso local e em prestar serviços de excelências a todas as pessoas.”



No terreno, verificaram ainda, o desenvolvimento dos trabalhos de construção civil, referentes à instalação do sistema de abastecimento de água ao domicilio, que se encontram numa fase bastante avançada e num futuro próximo vão concretizar um dos anseios mais prementes da população local.



O Dr. António Vilela aduz que “o alargamento de serviços públicos como o saneamento e o abastecimento de água, assim como a requalificação e ampliação de vias de comunicação se revelam estruturantes para a elevação da atratividade e da competitividade do Município de Vila Verde.”



*** Nota da C.M. de Vila Verde ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas